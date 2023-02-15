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社會 社會焦點 保障人權

持圓鍬「爆頭30下」打死借住恩人！再判無期徒刑

▲▼桃園陳進祥三十鏟打爆借宿恩人頭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲男子三十鏟打爆借宿恩人頭，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子陳進祥，居無定所，友人謝姓男子好心收留他，讓出鐵皮屋給陳男居住。沒想到陳男竟在酒後與對方口角，憤而持圓鍬猛力揮擊對方頭部、臉部30多下，將對方打死。一審將陳男重判無期徒刑，案經上訴，高院二審仍判無期徒刑，記者詢問他是否上訴，陳男冷冷回應「不知道」。

現年63歲的陳男原本居無定所，2021年12月間，友人謝姓男子好心收留他，並讓出桃園大園區住家旁的鐵皮屋，讓陳男居住。不過陳男住沒多久，隔年1月12日下午4點多，2人在謝男家中喝酒，就因為小事起了口角。陳男抓起門口的圓鍬，攻擊謝男，最後猛力揮擊對方頭、臉部及身體30多下，導致謝男頭臉部及身體受有多處銳器傷。

謝男滿臉是血，陳男將他攙扶到鐵皮屋內。直到傍晚7點多，謝男妻子回家後，見到家中一片狼藉、滿地血跡，趕緊尋找丈夫，這才發現丈夫在一旁鐵皮屋內奄奄一息，報警送醫急救，謝男在1小時後就因創傷性軸突損傷及大量出血而死亡。檢警逮捕陳男，依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審酌陳男否認犯行，又下手凶殘，造成死者全身多達63處傷痕，又多所辯解、意圖卸責，言語仍歸咎被害人在飲酒時言談讓他不快，可見陳男並無面對司法的深刻反省及悔悟之心，因此重判無期徒刑。案經上訴，高院法院二審15日宣判，駁回上訴，仍將陳男重判無期徒刑。陳男還押時，記者詢問他是否上訴，但陳男不願理會，冷冷回應「不知道」。

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