內政部16日赴政院報告居住正義政策　房貸族支持方案有望拍板

▲內政部16日將陳報「落實居住正義政策精進方案」報告。（示意圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

行政院16日召開院會，預計將討論《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃》；根據議程，內政部將陳報「落實居住正義政策精進方案」報告，教育部陳報「疫後就學貸款補助方案」報告；文化部陳報「溫柔堅韌 振興振心—文化部振興計畫」報告。

各界關注的房貸補貼、青年購屋積金等，據了解，行政院長陳建仁、內政部長林右昌接連宣布房屋政策後，內政部近2日密集與行政院開會，尋求補貼方案的共識，300億的隨到隨辦、舊戶不必申請的租金補貼2.0精進方案，與中產階級新購屋支持方案，預期會拍板通過。

根據規劃，租金補貼2.0將更便民、對象進一步放寬。將改採「隨到隨辦」，舊戶不需重新申請，就能給予補貼；未來申請租金補貼者，免附房屋、房東證明資料；納入18歲以上租屋族，大一生就可申請；弱勢學生租屋也納入方案中。

備受關注的「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，內政部規劃讓一定年所得收入以內、所購房屋在一定總價內的民眾，不論個人或家戶都能得到政府支持；對象是已有貸款的人，而不是未來要買房的人。

至於「青年購屋積金支持機制」，目標是要讓有意購屋的年輕人，透過政府協助與自身努力儲蓄，讓年輕人在一定年限內存得購屋的第一桶金。