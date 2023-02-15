跟進桃園！　苗栗縣宣布代理教師「完整1年聘期」

▲苗栗縣長鍾東錦今(15日)宣布，全縣不分區域代理教師將給予完整1年聘期。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣鍾東錦縣長今(15)日宣布，自111學年度起給予代理教師12個月完整聘期，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至112年7月31日，預計增加縣府約5,600萬元人事費支出，估計1,155人受惠。

往年苗栗縣代理教師聘期原則自當年8月1日起至次年7月1日止，各校得視暑期行政或課務等需求，專案報府核准延長聘期至次年7月31日止，現在跟進桃園等地宣布實施長期代理教師完整1年聘期，除肯定代理教師辛勞的付出，避免同工不同酬的疑慮，也展現苗栗縣照顧及重視代理教師權益之用心。

苗栗縣長鍾東錦今(15日)於苗栗縣立三義高中參加友善校園宣誓活動時宣布這項措施，為完善保障代理教師權益，留住縣內優秀師資，所屬縣立高中、國民中小學及附設幼兒園，自111學年度起給予代理教師12個月完整聘期，已聘任在案的代理教師不追溯起聘日，聘期迄日延長至112年7月31日。

鍾東錦表示，為善用中央補助款及縮短城鄉差距，原已規劃給予中央專案補助及偏遠地區學校代理教師完整一年聘期，但衡酌公平性及考量學生受教權，決定不分地區全數給予，希望藉由完整聘期制度穩定師資，讓教師能專注教學工作，共同為教育一起努力。而這項措施縣府預計增加5,600萬元人事費支出，估計1,155人受惠。