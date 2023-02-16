違背師傅遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子「7字真心話」：都是戲

▲佛光山星雲大師的舍利子，圖與本文無關。（圖／佛光山提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

佛光山星雲大師生前曾說「我沒有舍利子」，13日荼毘（火化）後，經佛光山證實並公開「數量多到無以計數」的舍利子照片。大陸微博網友「補果君」分享參加過兩次四大佛教名山之首五台山老和尚圓寂，親眼目睹弟子硬要留下舍利子說，「都是為了廟裡呀！」

補果君14日在微博表示，他過去在五台山經歷兩次老和尚去世，人死後的過程並不神秘，只是比普通人多了點儀式，全程並不複雜。

「很有趣，來不及悲傷，來得及裝飾」，他說，老和尚過世後，弟子們會立刻將其扶好，擦洗後穿衣並擺好姿勢，否則僵硬後難以更動；同時，弟子們也會將飾品掛上遺體準備，「（火化）被留下的物品及燒出來的舍利子，還有很多俗到極致的作用」。

補果君表示，有一位老和尚的遺言明確說了多次，除了他常用的掛珠、念珠，不許掛其他飾品，也不可以撿舍利子，荼毘後骨灰要撒在溪水中。然而老和尚過世後，居士和弟子們卻因此爆發口角，有些人強硬地將飾品穿戴到老和尚的遺體上說，「都是為了廟裡呀！」

補果君感嘆，這些都是為了老和尚過世後，可以留下「聖物」吸引人潮前來，「直白來講，留著，該寺院還能繼續裝幾年逼，搭幾條線，要不然別人不買賬，因為弟子不爭氣，不學不修，難以服眾，難有號召。他們怕失去供奉，更怕失去地位與尊重」，「很有趣，人生嘛，來來去去，都是戲。」