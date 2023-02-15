正統印度咖哩「根本不存在」！專家揭取名真相：英國人偷懶

▲不少人認為咖哩源自於印度，但有專家指出，南亞的任何一種語言中，都沒有「咖哩」一詞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

便利商店的咖哩飯在許多人心中有無法超越的地位，不過隨著口味越來越多元，也讓人不知該如何選擇。對此，一名網友近日在買午餐時，看到架上琳瑯滿目的咖哩飯，讓他不禁好奇「最接近正統印度的咖哩是哪一種阿？」不料貼文一出，隨即就有專業網友解答，「印度是沒有咖哩的」，引發熱議。

一名網友在Dcard發文表示，他平常去小七買飯時，都是隨便抓一個咖哩便當，但如今選擇越來越多，開始出現日式、泰式、爪哇、星馬、馬薩拉等多種咖哩口味，讓他不禁納悶，「看了都眼花，哪一種才能品嘗到最原始最接近印度正統的咖哩啊？會不會是佛蒙特阿？我媽煮的咖哩都是這種味道。」

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▲有網友好奇，哪種咖哩是最接近正統的印度咖哩？（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言「你只要用手抓著吃都是正統」、「肯定是爪哇，離印度比較近」、「佛蒙特那麼甜，應該不會是正統吧，感覺東南亞地區的咖喱應該會接近一點」、「搞不好是英國人的咖哩，畢竟是他們把這個食物帶到全世界的哈哈」。

不過，也有專業網友指出，「我記得印度是沒有咖哩的，咖哩是英國人發明的詞，馬薩拉是印度香料/調味料的統稱」、「從歷史角度來看的話應該是馬薩拉（MASALA），因為MASALA是印度的一種烹飪的綜合調味料，每個人、每家店都有自己不同的『MASALA』還會因為基底和加的東西變化，有不同名稱的菜餚，但在17世紀的英國人眼中都長得差不多，統稱他們都是curry」。

事實上，根據《鏡報》報導，佛蒙特大學宗教研究副教授、南亞研究專家伊莉絲（Ilyse R. Morgenstein Fuerst）過去就曾指出，在南亞並沒有「咖哩」這個詞，會出現咖哩是因為當時英國在殖民時，把泰米爾語中的「kari」誤聽成「curry」，於是就偷懶將curry統一用來稱呼印度菜，但實際上kari是配菜、煙燻的意思。