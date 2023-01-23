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吵架了！女友仍煮咖哩飯餵食　一掀蓋卻變「餵屎」笑歪眾人

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆笑公社2】●）

▲伴侶「貼心」提醒要吃飯。（圖／翻攝自●【爆笑公社2】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真貼心……」有網友日前在臉書「●【爆笑公社2】●」轉PO一組照片，只見拍攝者眼前是一個炒菜鍋，鍋蓋上則貼著紙條，提醒「鍋裡的飯記得吃！」乍看是個暖心伴侶為另一半準備的餐點，但一打開蓋子，卻看到一個人在「大解放」的樣子，讓眾人瞬間笑噴，直呼根本是在報仇，「這餐真有糞量。」

仔細看看照片，可以看到紙條上全是簡體字，寫著「親愛的：我走了，鍋裡的飯記得吃！」炒菜鍋則蓋上鍋蓋，似乎是為了要保溫裡面的餐。第二張照片，拍攝者稍微掀起紙條，隱約可見對方留的似乎是咖哩飯。

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最後來到第三張照片，鍋蓋和紙條都拿起來之後，雖然確實是咖哩飯沒錯，但白飯跟咖哩卻被擺成一個人微蹲著，在「噴洩」的樣子。據悉，這組照片近日先在馬來西亞社群平台瘋傳，分享網友聲稱是跟女友吵架之後發生的事。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆笑公社2】●）

▲結果一掀開鍋蓋傻了。（圖／翻攝自●【爆笑公社2】●）

這一幕讓網友笑歪，「這個擺盤我給滿分！不能再多了」、「這一定有加料，我是絕對不會吃」、「吃不下了」、「找『屎』」、「沒食慾了」、「保鮮膜包好放冰箱……然後出去吃」、「真是很好的另一半」、「還好我吃飽很久了……不然會瞬間沒胃口」、「來一『份』如何？」

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