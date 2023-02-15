大陸駐南韓使館宣布：2／18起恢復南韓公民赴華短期簽證

▲大陸駐韓使館宣布恢復南韓旅客赴華短期簽證。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

南韓政府在2月11日恢復對大陸公民發放赴韓短期簽證後，大陸駐南韓大使館今（15）日也宣布，自2月18日起，恢復南韓公民赴華短期簽證業務，中韓兩國的「防疫紛爭」宣告暫時落幕。根據大陸駐韓使館聲明指出，「自2月18日起，中國駐韓國使領館恢復簽發韓國公民赴華訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。」

▲陸客在仁川機場接受核酸檢測。（圖／CFP）

據了解，大陸放寬防疫制度、開放民眾出國旅遊後，由於疫情解封初期，染疫人數仍居高不下，包括南韓及日本等國皆對陸客採取較嚴格的邊境防疫措施，引起大陸民間反彈，甚至認為是「歧視」、「辱華」，一度升級到外交層面。

為加強防疫，南韓暫停發放陸客赴南韓短期簽證，大陸官方也在1月10日陸續祭出暫停韓日公民赴大陸簽證發放等措施，國家移民管理局也加碼暫停72／144小時過境免簽政策來反制。

直至2月10日，南韓政府認為，自大陸入境的旅客落地篩檢，陽性率已在近日降至2%以下，且並未出現危險變異株的感染患者，因此，自11日起重新恢復對中國人發放赴韓的短期簽證。

對此，大陸駐韓大使館微信公眾號今（15）日發出消息指，自2月18日起，中國駐韓國使領館恢復簽發韓國公民赴華訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。