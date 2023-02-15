　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸駐南韓使館宣布：2／18起恢復南韓公民赴華短期簽證

▲陸客在仁川機場接受核酸檢測。（圖／CFP）

▲大陸駐韓使館宣布恢復南韓旅客赴華短期簽證。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

南韓政府在2月11日恢復對大陸公民發放赴韓短期簽證後，大陸駐南韓大使館今（15）日也宣布，自2月18日起，恢復南韓公民赴華短期簽證業務，中韓兩國的「防疫紛爭」宣告暫時落幕。根據大陸駐韓使館聲明指出，「自2月18日起，中國駐韓國使領館恢復簽發韓國公民赴華訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。」

▲陸客在仁川機場接受核酸檢測。（圖／CFP）

▲陸客在仁川機場接受核酸檢測。（圖／CFP）

據了解，大陸放寬防疫制度、開放民眾出國旅遊後，由於疫情解封初期，染疫人數仍居高不下，包括南韓及日本等國皆對陸客採取較嚴格的邊境防疫措施，引起大陸民間反彈，甚至認為是「歧視」、「辱華」，一度升級到外交層面。

為加強防疫，南韓暫停發放陸客赴南韓短期簽證，大陸官方也在1月10日陸續祭出暫停韓日公民赴大陸簽證發放等措施，國家移民管理局也加碼暫停72／144小時過境免簽政策來反制。

直至2月10日，南韓政府認為，自大陸入境的旅客落地篩檢，陽性率已在近日降至2%以下，且並未出現危險變異株的感染患者，因此，自11日起重新恢復對中國人發放赴韓的短期簽證。

對此，大陸駐韓大使館微信公眾號今（15）日發出消息指，自2月18日起，中國駐韓國使領館恢復簽發韓國公民赴華訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。

ET快訊
狠父噴槍爆肺害死3歲女！驗DNA非親生　怒告生母結果出爐
全台最大唐吉訶德將登場！　開幕時間點曝
美國晶片法砸大錢搶市　張忠謀告訴裴洛西「別太天真」
向雲鵬挺過胃癌仍病逝！　愛吃「4類食物」風險高
駕駛突昏迷連撞6車！　破窗送醫亡
台灣搜救隊要回來了！土耳其機場「響起5分鐘掌聲」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陝西發現距今2400年「沖水馬桶」　歷代宮城遺跡唯一「廁類」遺存

大陸駐南韓使館宣布：2／18起恢復南韓公民赴華短期簽證

大陸男足假球案風暴擴大　「中國足球協會」主席被查落馬

OL情人節禮物收到手軟！同事見「座位被隔開」傻了：有些還沒送到

台灣搜救隊登聯合國官網　國台辦批政治戲碼

喜迎情人節垃圾桶！　陸單身狗爽撿千元大鈔、金鐲鮮花

胡錫進逆風力挺「戒毒藝人」：允許演藝職業，接不接受由市場決定

2年前丟兒女墜15樓慘死！狠父突寫3封懺悔信　妻：必須看你們死

情人節誰亂發誓！　浙江舟山「海誓山盟碑」碎成數塊散落一地

大四學生放棄考研究所「捐骨髓救妹妹」　她自責：耽誤姐姐未來

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

陝西發現距今2400年「沖水馬桶」　歷代宮城遺跡唯一「廁類」遺存

大陸駐南韓使館宣布：2／18起恢復南韓公民赴華短期簽證

大陸男足假球案風暴擴大　「中國足球協會」主席被查落馬

OL情人節禮物收到手軟！同事見「座位被隔開」傻了：有些還沒送到

台灣搜救隊登聯合國官網　國台辦批政治戲碼

喜迎情人節垃圾桶！　陸單身狗爽撿千元大鈔、金鐲鮮花

胡錫進逆風力挺「戒毒藝人」：允許演藝職業，接不接受由市場決定

2年前丟兒女墜15樓慘死！狠父突寫3封懺悔信　妻：必須看你們死

情人節誰亂發誓！　浙江舟山「海誓山盟碑」碎成數塊散落一地

大四學生放棄考研究所「捐骨髓救妹妹」　她自責：耽誤姐姐未來

揭秘汐止20年荒廢城堡　居民怨：不想再被叫鬼屋

醫師親解2023人氣醫美療程　精靈聚雙旋乳酸熱度持續攀高

吃得到鹽漬櫻花葉！鹹甜「櫻花大判燒」來了　大口咬炸出紅豆餡

駕駛「這一款車」平均智商最高！　英國研究發現驚人成果

情人節變情人劫　路人見「火球車」嚇傻：旁邊還躺著一個人 　

待5年美光突被裁員　苦主揭「資遣費60萬↑」超過6個月：讓你滿意

催打！北市50歲以上打新冠疫苗「可獲得500元商品禮券」

《灌籃高手》賺破百億！「東映社長」手塚治驚傳逝世　享壽62歲

情人節夜目擊「裸女」！直播台北街頭索吻　路人傻了：12度耶

旅泰人數爆增！泰國將徵收百元入境費　6月1日起實施

奴才晚回家！貓皇生氣躺床　背對不理人：先把罐罐拿來

大陸熱門新聞

OL情人節狂收禮物！同事見座位被隔開傻眼

大陸假球案風暴擴大　中國足球協會主席落馬

這「4個姓氏」可能是秦始皇後裔

發11萬篇論文　假冒期刊撈8千萬

丟兒女墜15樓慘死！狠父突然寫3封懺悔信

台搜救隊登聯合國官網　國台辦回應

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

陸單身狗喜迎「情人節垃圾桶」

人妻「肉體大戰多名高官」爽上位！

每天準時回家　她翻老公手機傻了

古代殉葬妃子為何「腿開開」？恐怖原因曝

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

情人節誰亂發誓！ 浙江舟山「海誓山盟碑」碎成數塊散落一地

更多熱門

相關新聞

KIA Ceed Sportswagon旅行車體驗

KIA Ceed Sportswagon旅行車體驗

這次試駕的KIA Ceed Sportswagon MHEV，不僅同樣是進口身份、更是「韓皮歐骨」體質，尤其這次小改款還增添MHEV 48V輕油電系統，加上旅行車的重要配備都有給到，若真如官方人員透露只有「小漲」一點，那勢必在產品戰力與價格帶上很有吸引力！

目標陸客破百萬　有望達標時間曝

目標陸客破百萬　有望達標時間曝

快訊／國防部：處置「間諜氣球」包含擊落

快訊／國防部：處置「間諜氣球」包含擊落

吸北美客！觀光局邀Erica Olsen訪台

吸北美客！觀光局邀Erica Olsen訪台

金融時報：台灣頻繁發現中國軍用氣球入侵空域

金融時報：台灣頻繁發現中國軍用氣球入侵空域

關鍵字：

中國大陸南韓旅遊旅行陸客歧視

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

股神巴菲特重砍台積電！減幅86%　盤後大跌逾4%

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

高嘉瑜情人節有約了！男伴照曝光粉絲看呆

LINE情人節隱藏貼圖來了！一鍵免費下載

林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

即／林智堅道歉　陳明通發聲明了

OL情人節狂收禮物！同事見座位被隔開傻眼

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面