讓精子「暫停游泳」！男性口服避孕藥就快來了　副作用小

▲男性避孕藥不含荷爾蒙，副作用小。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

男性非荷爾蒙口服避孕藥有望成為現實！美國一個研究團隊公布最新研究成果證實，在小鼠實驗中，這款口服新藥能夠使公鼠的精子停止游動數個小時，只要是在發生性行為的1個小時前服用，就能有效避孕。由於這項新藥物不會抑制睪酮分泌，因此不需要擔心會引發男性賀爾蒙低下的問題。

根據BBC報導，研究團隊發現，這款新藥能有效阻止精子游向卵子，這項研究結果也在14日刊登於英國科學雜誌《自然》。在對小鼠進行的實驗中顯示，使用這款口服藥物後，精子至少能夠停止活動數個小時。

研究團隊表示，儘管如此，未來仍需要更多的實驗確認有效性與安全性，在對人類進行臨床實驗前，將計畫對兔子進行實驗。如果新藥開發成功並上市，未來男性有望只要在發生性行為的1小時前服用避孕藥物，就能達到避孕效果。

▲新藥可讓精子「暫停游泳」數小時。（示意圖／取自pixabay）

與女性口服避孕藥不同，這款口服藥不含荷爾蒙，而這也是男性服用避孕藥的優點之一，因為它不會抑制睪酮分泌，進而引發男性荷爾蒙低下症。實驗指出，精子的游動取決於可溶性腺苷酸環化酶（sAC），而這款新藥能夠抑制或阻斷可溶性腺苷酸環化酶的作用，進而使得精子「暫停游泳」。

由美國國家衛生院（National Institutes of Health）出資進行研發的早期研究中，研究團隊向小鼠餵食名為「TDI-11861」的藥丸，並發現其在交配前、交配過程中以及交配後的一段時間，精子暫停游動，藥效共持續了長達3小時。不過在投藥24小時後，藥效已完全消失。

參與這項研究的美國紐約州康乃爾大學醫學院博士巴爾巴克教授表示，期待未來能夠研發出擁有暫時性效果且方便使用的避孕藥。如果這款新藥真的能對人類有效，那未來男性就可以在必要時，盡可能反覆使用這類避孕藥。不過專家也提醒，口服避孕藥不能預防性病傳染，因此仍須使用保險套。