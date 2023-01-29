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小情侶「姿勢太猛」激戰完臉垮了　一票看呆：怎麼可能沒感覺

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO擔心懷孕。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

事前避孕藥不只可以避孕，很多人也會拿它來調經。就有一名剛吃完一盒避孕藥的女網友發文表示，日前和男友壞壞時，因為沒有特別注意，所以到結束那刻才發現套套掉了，這樣要繼續吃事前避孕藥嗎？還是要吃事後？貼文曝光後，底下網友雖認為不用擔心，但卻狂罵男方。

女網友在Dcard上，以「不小心被內射了」為題發文，提到她因為月經很亂，所以看了婦產科後，醫師就開了21顆的事前避孕藥讓她調經。日前她吃完最後一顆，並在兩天後與男友壞壞，不料激戰完卻讓她呆住了。

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原PO透露，或許是因為換姿勢時沒注意，保險套竟掉了，且兩人是到激戰結束後才發現。少了保險套避孕，讓原PO感到擔心，現在要繼續吃事前避孕藥嗎？還是要吃事後？要不要買驗孕棒？

貼文曝光後，底下網友表示，「大家吃藥前可以先去查一下效用嗎？就已經是事前避孕藥了，而且還吃滿一盒了，就已經有避孕效果了啊」、「通常事前吃7天就有避孕效果，保險一個月，所以應該是不用吃事後的，除非你事前沒有每天固定時間吃或是你有漏吃，可能中獎的機率就很高 」。

▲小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO有吃事前避孕藥調經。（示意圖／記者周亭瑋攝）

其中更有網友直呼，「男生感覺得出來，不可能沒發現，比較像是男伴偷偷拔掉的」、「男生怎麼可能沒發現」、「套子掉了男生會有很明顯的感覺」、「誰能告訴我保險套那麼緊要怎麼夾掉？而且男生99.9%知道保險套掉了吧？那麼緊身的東西掉了會沒知覺嗎」、「男生故意的吧？我男友做到一半只要稍微往前滑一點他都會馬上拔出來確認安全無虞才繼續，怎麼可能沒感覺」。

事後原PO回應，因為事前避孕藥是醫師開的，且本來就只打算用來調經，所以她才沒有特別注意功效。另外，她也相信男友不是故意的，因為對方看起來很緊張，都快急哭了。

據了解，事前避孕藥多分為21顆和28顆兩種，都是一天1顆，並要連續服用21天，但前者吃完21顆後，會連續7天停止服用，才接著下一次服藥循環；後者則是吃完21顆後，要連續7天吃安慰劑，才接著下一次服藥循環。事前避孕藥必須每日定時服用1顆，但不會當日見效，通常要連續7天才具有避孕效果。服用前除了看清楚規則，若有疑問也不妨詢問醫師。

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