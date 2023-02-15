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陳明通稱有「論文公版」惹議　她喊話：拜託陳教授放過台大國發所

▲▼林智堅、陳明通。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

▲林智堅、陳明通。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

林智堅14日晚間透過臉書發文宣布撤回對台灣大學學位的訴願，但指導教授、國安局前局長陳明通仍強調林智堅沒抄襲余正煌論文，且自爆有給余正煌台大國發所的論文寫作「公版」，引發討論。對此，台北市議會民眾黨團副主任吳怡萱15日表示，什麼是「論文公版」，要不要解釋清楚？拜託放過台大國發所吧！

陳明通14日發聲明還原抄襲事件始末，指出「余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者」，因為對方舉證的2016年1月5日論文進度，也是舉證中最初的論文寫作版本。但其實裡面沒有一個字出自余正煌的手筆，那都是他為了協助對方更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化台大國發所論文寫作『公版』」，聲明一出，立刻引發各界討論。

對此，吳怡萱透過臉書喊話，「請陳教授放過台大國發所！放過兢兢業業完成學業的學生們！」，她表示，從去年至今，國發所已經因為林智堅案，搞得烏煙瘴氣，背著標籤、污名，本以為隨著時間流逝，可以慢慢找回系所的士氣，但陳明通一句「論文公版」，又讓國發所被迫承擔陳明通的種種瑕疵，她強調，什麼是「論文公版」？要不要解釋清楚？如果真有「論文生產線」，國發所絕對不能姑息！

吳怡萱表示，陳明通身為教授，學生可不只林智堅一人，有教無類是基本，她再度喊話，「陳教授為了一顆老鼠屎，毀了一整鍋粥，拜託放過台大國發所吧！」

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台灣大學國發所陳明通林智堅吳怡萱

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