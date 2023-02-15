快訊／林智堅不戰清白了　賴清德：他還年輕不該陷在這裡

▲林智堅碩論涉抄成為民進黨敗選檢討內容之一。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅14日深夜宣布撤回台大訴願，指導教授、國安局前局長陳明通仍發聲明，強調他提供余正煌的論文是「客製化公版」，引發熱議。對此，民進黨主席賴清德15日受訪說，林智堅還年輕，未來要走的路還很遠，不應該陷在這裡，相信社會會給他機會。

林智堅昨天晚間發長文，為學倫爭議紛擾向社會致歉，並宣布向教育部撤回對台灣大學學位的訴願，不過，陳明通表示，尊重林智堅個人意願，但他深知此舉勢將使林智堅含冤莫白，因此公開他以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供給教育部的資料。

對此，賴清德今天下午在民進黨中執會後受訪表示，林智堅還年輕，未來要走的路還很遠，不應該陷在這裡，他應該接受台大跟中華大學學倫會的結論，而且今天他也接受、公開跟社會大眾道歉，相信社會會給予想要重新開始、跟社會道歉的人一個機會。

媒體詢問，賴清德何時知道林智堅要發文一事？賴清德說，這是林智堅反省的結果，相信他做過很深刻的反省，所以才會重新向社會報告他的決定，也向社會大眾道歉，自己認為這是好的，因為林智堅還年輕，應該向兩校學倫會的老師表達感謝，這表示老師給他更高的標準，他可以據以改進，走未來的道路。

至於對陳明通說法的看法，賴清德說，陳明通教授有他的想法，自己沒有評論，建議他可以參考林智堅本人的想法。

▲賴清德在民進黨中執會後發表談話。（圖／記者呂佳賢攝）