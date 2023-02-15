瑕疵不是抄襲？　她痛批林智堅、陳明通：除「死忠的」還有誰相信

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

瑕疵不是抄襲？　鄭麗文批林智堅、陳明通：除「死忠的」還有誰相信

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 中選會主委李進勇 防疫指揮官王必勝 鄭麗文 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前新竹市長林智堅14日坦承論文有瑕疵，已撤回對台大學位的訴願，隨後其指導教授、前國安局長陳明通透過律師發表聲明，稱要還原「事實始末」，仍力挺林智堅清白，引發討論。對此，國民黨立委鄭麗文15日痛批，現在除了「死忠的」還有誰會相信兩人清白？

鄭麗文以「還要拗！是瑕疵不是抄襲？」為題發文指出，林智堅14日深夜在臉書發表655字長文，表示「論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意」，但是內文隻字不提 「抄襲」，她痛批，這也能算道歉嗎？不僅根本沒有道歉的誠意，還在硬拗後續官司訴訟是「因選舉而起」，再度證明林智堅根不知道自己的錯在哪，發文只是為了處理抄襲引起的政治危機。

鄭麗文批評，通篇文章只看到林智堅「企圖止血」，否則為什麼當台大認定論文抄襲時不道歉？為何中華大學認定論文抄襲時不道歉？連教育部駁回中華大學碩士學位訴願案時都不道歉？她大酸，這麼多次炎上都不道歉，但是民進黨中執會通過學術倫理審議機制就樂意道歉了。她提到，更別說現在才「向教育部撤銷台大的訴願案」，已經太遲了，她大批，當初是誰口口聲聲反咬同學抄襲的？是誰退選在另個戰場捍衛清白？現在清白難道不重要了嗎？是誰提告立委王鴻薇妨害名譽，反被法院認證的？是誰為了政治摧毀台灣的學術公信力？她強調，「這些通通都沒有道歉，只跟民進黨道歉。」

鄭麗文諷刺，結果在一邊企圖「壯士斷腕」之時，另一邊卻在「力挽狂瀾」，陳明通在林智堅發文不到一小時內，就發聲明力挺林智堅，還說「林智堅並無抄襲余正煌的論文，台大學倫會的判決實為一大冤案」，她大嘆，都已經翻車翻到太平洋了，司機都棄車逃生了，陳明通還不願意下車，師徒倆一搭一唱「政治妥協」和「含冤莫白」，用政治手段來解決爭議，「除了死忠的還有誰會相信二人清白？」

鄭麗文表示，現在林智堅破壞了學術倫理，不僅自己學歷越來越低，堂堂台大被人質疑是論文工廠，甚至拖累了整個台灣的學術圈，台灣的學術界要怎麼止損？她痛批，到現在罪魁禍首根本不知道自己的錯誤，當時甚至連總統蔡英文都無視學術呼籲全黨挺一人，民進黨不顧後果破壞台灣學術界，又有誰出面道歉了？

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