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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明通應為失職道歉？　賴士葆轟：言行讓千萬個指導老師搖頭

▲▼賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹宜庭／台北報導

林智堅14日晚間透過臉書發文宣布撤回對台灣大學學位的訴願，被外界視為是為了回應民進黨主席賴清德「處理學倫」問題。國民黨立委賴士葆15日表示，指導教授提供資料讓學生惹出抄襲紛爭，最該被譴責的就是指導教授，但從頭到尾都沒見到前國安局長陳明通為失職道歉，言行更是讓台灣千萬個指導老師搖頭。

民進黨中執會上周通過新制，要求未來參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」。林智堅14日晚間則在臉書上發文表示，「這段期間自覺在職專班就學期間多有不足，論文寫作上也有瑕疵，我要再次向社會大眾表達我的歉意」，並宣布撤回對台灣大學學位的訴願。不過，其指導教授陳明通仍強調林智堅清白，且自爆有給余正煌台大國發所的論文寫作「公版」，引發討論。

對此，賴士葆指出，林智堅應該是為了回應賴清德說要處理學倫和黑金問題，所以不再戰清白，撤回對校方的訴願和行政訴訟，不讓個人學倫問題成為2024大選時，野黨持續攻擊民進黨的議題。只是，當初下令全黨力挺林智堅清白的總統蔡英文至今仍保持沉默，沒有給個說法。

最不可思議的是，賴士葆說，陳明通還在歹戲拖棚、大聲喊冤，這樣不禁讓人起疑師徒二人是在演雙簧？同一件事情竟有兩個版本，徹底打臉林智堅希望這件事儘快落幕的說詞。陳明通指證余正煌並非其碩士論文核心部分的原創者，更指控台大學倫會拒絕採證林智堅提供的文件就做出判決，所以這是冤案。如此嚴重指控，不僅關乎台大清譽，也關乎其學倫檢驗標準，呼籲台大應鄭重出面說明。

賴士葆批評，指導教授提供資料讓學生惹出抄襲紛爭，最該被譴責的是指導教授，但從頭到尾沒見都到陳明通為失職道歉，言行更是讓台灣千萬個指導老師搖頭。

賴士葆強調，林智堅沒有太大本事可以搞出「一屍五命」，除非陳明通從頭到尾出面護航包庇，又發聲明稿強力辯駁捍衛，再加上蔡英文下令全黨力挺，就是因為有這麼強大的後盾當靠山，林智堅才會如此有恃無恐，硬要將黑的說成白的。整件事情太多共犯結構參與其中，余正煌的律師打算提告陳明通，台大若不採取任何法律行動將無法捍衛學術尊嚴。

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