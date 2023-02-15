只有3天！超商3大咖啡飲品「買1送1」　爽喝美式、黑糖珍珠撞奶

▲補班日小確幸！7-11推出3大咖啡飲品買1送1 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

迎接228假期之前，這周六（2/18）要先補班，為了讓民眾補班也能擁有小確幸，就有超商推出「3大咖啡飲品買1送1」，美式、黑糖珍珠撞奶及四季春青茶通通買1送1，另外還有拿鐵買2送1，趕快把握便宜買起來放。

7-11門市推出「補班日優惠」，2/17至2/19限時3天，CITY CAFE濃萃美式咖啡(冰/熱)、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶及CITY TEA熱四季春青茶可享「同品項買1送1」，CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡(冰/熱) 買2送1。

7-11 CITY PRIMA即日起開賣有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」第2風味精品咖啡，散發豐富堅果可可咖啡香、口感滑順回甘；同步祭出2大咖啡優惠，即日起至2/21止，購買CITY PRIMA瓜地馬拉花神精品美式或精品拿鐵「任2杯嚐鮮價99元」；即日起至4/4期間每周一及周二，購買CITY PRIMA衣索比亞古吉或瓜地馬拉花神精品拿鐵或精品美式，每杯可享鑑賞價60元，再加贈OPEN POINT點數10點。

▲萊爾富於2/17至2/19推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動。（圖／萊爾富提供）

萊爾富則是推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動，2/17起至2/19止連續3天，品項包含Hi Café大杯冰/熱特濃美式(售價55元)與大杯冰/熱特濃拿鐵（售價65元），最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式只要28元、單杯特濃拿鐵只要33元。