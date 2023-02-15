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印度咖哩粉驗出致癌物　消基會籲加強香辛料把關「建立檢驗資料庫」

▲▼印度咖哩粉驗出致癌物，消基會呼籲政府加強香辛料把關。（圖／消基會提供）

▲印度咖哩粉驗出致癌物環氧乙烷，消基會呼籲政府加強香辛料把關。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

環氧乙烷被世衛組織國際癌症研究機構列為一級致癌物，若長期接觸有增加罹患血癌、乳癌風險，但消基會今（15日）公布抽驗市售冰淇淋、香料、果凍等共19件樣品，發現一件印度進口咖哩粉檢出環氧乙烷，呼籲政府加速抽驗全國相關產品及原物料，並建立檢驗結果資料庫，或要求進口業者需提供相關檢驗報告才能進口。

環氧乙烷目前被世界衛生組織國際癌症研究機構列為一級致癌物，若長期接觸恐會危害人體健康，並增加罹患血癌、乳癌風險，目前僅有美、加等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻的殺菌用途，但這類農藥在國內並未核准使用，商品不得檢出任何殘留。

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不過，消基會今天召開記者會，公布去年12月在雙北市的通路、網路商店購買的冰淇淋、香料、果凍等共19件樣品，其中「仙菓牌印度咖哩粉」檢出每公斤約15.5毫克殘留量，不僅不符合衛生法規，也遠遠超出歐盟限量的好幾倍。

▲▼印度咖哩粉驗出致癌物，消基會呼籲政府加強香辛料把關。（圖／消基會提供）

▲消基會在印度咖哩粉中驗出致癌物環氧乙烷，呼籲政府加強香辛料把關。（圖／消基會提供）

消基會董事長吳榮達指出，歐盟早在2020年9月通報，進口芝麻檢出含有環氧乙烷，截至去年12月底為止，總共有近900件食品檢出過量環氧乙烷；而去年食藥署在邊境檢驗時，也發現多件知名進口泡麵、香草冰淇淋含有環氧乙烷。

為保護消費者健康，吳榮達建議食藥署，應研議加速抽驗全國相關產品及相關原物料，並公開周知，建立檢驗結果資料庫，供消費者參閱，同時加強邊境檢驗工作，例如加強進口香辛料檢驗，或要求進口業者需提供相關檢驗報告後才能進口。

此外，吳榮達也呼籲業者，進口含有環氧乙烷殘留高風險的農產品或原物料時，最好能要求對方提供符合國內法規證明，以免遭到退運，而目前因各國法規不一，建議業者自行抽驗，確保自家生產產品符合法規，才能提供消費者多一層保護，並作好自主管理。

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