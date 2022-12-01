六都蔬菜農藥檢測「36％不合格」　消基會呼籲：政府加強抽驗力度

▲消基會公布六都蔬菜農藥殘留檢測，高達36％不合格，呼籲政府加強抽驗力度。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

市售蔬菜經常有農藥殘留問題，消基會今（1日）公布針對六都的小白菜、青江菜、甜椒及辣椒等四類蔬菜進行農藥殘留檢測，發現在80件蔬菜中，共有29件不合格，比例高達36.3％，遠高於食藥署今年1到8月抽查的7.6％不合格率，消基會呼籲食藥署和各縣市衛生局應再加強抽驗力度，維護消費者食用安全。

市售蔬果經常傳出農藥殘留，消基會為了解小葉菜類及果菜類農藥殘留狀況，今年8到9月間，在雙北、桃園、台中市、台南市及高雄等六都的傳統市場、公有市場、量販店、超市及福利中心，進行小白菜及青江菜各26件，甜椒及辣椒各14件採樣，四類農產品共計購得80件樣品，並在今天公布檢測結果。

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▲消基會公布六都蔬菜農藥殘留檢測結果，高達36％不合格。（圖／消基會提供）

消基會副董事長徐則鈺表示，上述四類蔬菜，大多是食藥署先前公布農藥殘留較嚴重的蔬果，這次檢測發現，整體不合格率達到36.3％，其中青江菜與小白菜各有8件不合格，甜椒有2件、辣椒有9件，辣椒的不合格率高達64.3%，青江菜與小白菜不合格率則達到3成，若以縣市別來說，台北市56.3％最高，其次為台南的41.7％。

徐則鈺進一步指出，消基會這是整體檢測的不合格率高達36.3%，但根據食藥署食與地方政府衛生局聯合稽查，針對上述四類市售農產品的農藥殘留監測計畫結果，在今年1到8月的檢測超過300件，整體不合格率僅7.6％，明顯低於消基會檢測數字。

根據消基會檢測蔬菜當中，若以購買地點來看，購自超市、福利中心及量販店的樣品中，13件中有3件（2成3）不合格，而購自傳統市場、公有市場及附近的店面，67件中就有26件（約3成8）不合格，消基會董事長吳榮達認為，可能是政府的蔬果農業篩檢範圍侷限在超市、福利中心及量販店等地，散裝的菜市場菜販較無法管理，政府應該設法亡羊補牢。

▲消基會董事長吳榮達（中）認為，政府對散裝的菜市場菜販較無法管理，應該設法亡羊補牢。（圖／消基會提供）