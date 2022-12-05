農藥殘留超標！「超毒蔬菜」全台都有　消基會公布29間菜攤地點

▲消基會公布六都蔬菜農藥殘留檢測，高達36％不合格，呼籲政府加強抽驗力度。（圖／翻攝自pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

消基會近日公布六都的小白菜、青江菜、甜椒及辣椒等四類蔬菜進行農藥殘留檢測，發現80件蔬菜中的不合格比例高達36.3％。其中傳統市場、公有市場及店面不合格率高於超市、福利中心及量販店。

消基會1日表示，8到9月在台北、新北、桃園、台中、台南及高雄等六都的傳統市場、公有市場、量販店、超市及福利中心，針對小白菜及青江菜各26件，甜椒及辣椒各14件採樣，四類農產品共計購得80件樣品進行檢測。

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▲消基會董事長吳榮達認為，政府對散裝的菜市場菜販較無法管理，應該設法亡羊補牢。（圖／消基會提供）



檢測結果顯示，農藥殘留整體不合格率達到36.3％，其中青江菜與小白菜各有8件不合格，甜椒有2件、辣椒有9件，辣椒的不合格率高達64.3%，青江菜與小白菜不合格率則達到3成，若以縣市別來說，台北市56.3％最高，其次為台南的41.7％。

消基會表示，食藥署食與地方政府衛生局於今年1月至8月進行聯合稽查，檢測超過300件，整體不合格率僅7.6%，與消基會檢測結果不符，明顯低於消基會預測數字。

消基會指出，以購買地點來看，傳統市場、公有市場及附近店面的不合格率較高，67件中就有26件，而超市、福利中心及量販店的樣品中，13件中有3件不合格，推測政府對於散裝的菜市場攤販較無法管理，政府應該設法亡羊補牢。

▲消基會公布北中南29間菜販。（圖／消基會提供）



消基會公布不合格地點如下：

小白菜類

水源市場-台北市中正區羅斯福路四段92號（38號攤位）

南門（中繼）市場-台北市大安區杭州南路二段55號（A-49農林蔬果）

台北市信義區虎林街98號

板橋重慶黃昏市場-新北市板橋區國慶路149巷（鈺貞剪髮前菜攤）

西螺蔬菜攤-台中市南區忠明南路1118-53號（健康黃昏市場）

台南市永康區崑山街208號

愛國超市（高雄廣州店）-高雄市苓雅區廣州一街15號

高雄市新興區開封路95號前面攤販

青江菜類

南門（中繼）市場-台北市大安區杭州南路二段55號（A-75阿萬青菜號）

台北市東門外市場攤號84

台北市信義區虎林街98號

第一果菜批發市場（3467號）-108台北市萬華區萬大路533號

萬利市場-桃園市中壢區中新路15號對面菜攤

西螺蔬菜攤-台中市南區忠明南路1118-53號（建康黃昏市場）

台南市永康區國光二街47號對面菜攤

台南市永康區崑山街208號

甜椒類

廣興農產-台北市中正區臨沂街79-1號（黃色甜椒）永樂市場-330桃園市桃園區和平路47號（黃色甜椒）

賽德克伊那田園農產-台中市東區建成路500號（B282攤）（甜椒）

大買家量販店-台中市北屯區北屯路370號（台灣彩色甜椒）

辣椒類

第一果菜批發市場（3591號）-108台北市萬華區萬大路535號

土城延吉市場-新北市土城區延吉街與延安街路口菜攤（朝天辣椒）

積穗市場-新北市中和區新生街242巷1弄5號對面菜攤

台中市東區建成路500號

台中市第三公有零售市場-台中市南區台中路90號C134攤位

金華市場-台南市南區文南路126號

台南市永康區國光二街47號對面菜攤

三和市場-高雄市苓雅區林西街91號

愛國超市（高雄廣州店）-高雄市苓雅區廣州一街15號

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