　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農藥殘留超標！「超毒蔬菜」全台都有　消基會公布29間菜攤地點

▲▼蔬菜,施肥,土壤,洋蔥,青菜,地瓜葉。（圖／翻攝自pixabay）

▲消基會公布六都蔬菜農藥殘留檢測，高達36％不合格，呼籲政府加強抽驗力度。（圖／翻攝自pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

消基會近日公布六都的小白菜、青江菜、甜椒及辣椒等四類蔬菜進行農藥殘留檢測，發現80件蔬菜中的不合格比例高達36.3％。其中傳統市場、公有市場及店面不合格率高於超市、福利中心及量販店。

消基會1日表示，8到9月在台北、新北、桃園、台中、台南及高雄等六都的傳統市場、公有市場、量販店、超市及福利中心，針對小白菜及青江菜各26件，甜椒及辣椒各14件採樣，四類農產品共計購得80件樣品進行檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼消基會公布六都蔬菜農藥殘留，高達36％不合格，　呼籲政府加強抽驗力度。（圖／消基會提供）

▲消基會董事長吳榮達認為，政府對散裝的菜市場菜販較無法管理，應該設法亡羊補牢。（圖／消基會提供）

檢測結果顯示，農藥殘留整體不合格率達到36.3％，其中青江菜與小白菜各有8件不合格，甜椒有2件、辣椒有9件，辣椒的不合格率高達64.3%，青江菜與小白菜不合格率則達到3成，若以縣市別來說，台北市56.3％最高，其次為台南的41.7％。

消基會表示，食藥署食與地方政府衛生局於今年1月至8月進行聯合稽查，檢測超過300件，整體不合格率僅7.6%，與消基會檢測結果不符，明顯低於消基會預測數字。

消基會指出，以購買地點來看，傳統市場、公有市場及附近店面的不合格率較高，67件中就有26件，而超市、福利中心及量販店的樣品中，13件中有3件不合格，推測政府對於散裝的菜市場攤販較無法管理，政府應該設法亡羊補牢。

▲▼消基會公布六都蔬菜農藥殘留，高達36％不合格，　呼籲政府加強抽驗力度。（圖／消基會提供）

▲消基會公布北中南29間菜販。（圖／消基會提供）

消基會公布不合格地點如下：

小白菜類

水源市場-台北市中正區羅斯福路四段92號（38號攤位）
南門（中繼）市場-台北市大安區杭州南路二段55號（A-49農林蔬果）
台北市信義區虎林街98號
板橋重慶黃昏市場-新北市板橋區國慶路149巷（鈺貞剪髮前菜攤）
西螺蔬菜攤-台中市南區忠明南路1118-53號（健康黃昏市場）
台南市永康區崑山街208號
愛國超市（高雄廣州店）-高雄市苓雅區廣州一街15號
高雄市新興區開封路95號前面攤販

青江菜類

南門（中繼）市場-台北市大安區杭州南路二段55號（A-75阿萬青菜號）
台北市東門外市場攤號84
台北市信義區虎林街98號
第一果菜批發市場（3467號）-108台北市萬華區萬大路533號
萬利市場-桃園市中壢區中新路15號對面菜攤
西螺蔬菜攤-台中市南區忠明南路1118-53號（建康黃昏市場）
台南市永康區國光二街47號對面菜攤
台南市永康區崑山街208號

甜椒類

廣興農產-台北市中正區臨沂街79-1號（黃色甜椒）永樂市場-330桃園市桃園區和平路47號（黃色甜椒）
賽德克伊那田園農產-台中市東區建成路500號（B282攤）（甜椒）
大買家量販店-台中市北屯區北屯路370號（台灣彩色甜椒）

辣椒類

第一果菜批發市場（3591號）-108台北市萬華區萬大路535號
土城延吉市場-新北市土城區延吉街與延安街路口菜攤（朝天辣椒）
積穗市場-新北市中和區新生街242巷1弄5號對面菜攤
台中市東區建成路500號
台中市第三公有零售市場-台中市南區台中路90號C134攤位
金華市場-台南市南區文南路126號
台南市永康區國光二街47號對面菜攤
三和市場-高雄市苓雅區林西街91號
愛國超市（高雄廣州店）-高雄市苓雅區廣州一街15號

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「超毒蔬菜」全台都有　29間菜攤地點曝光
女憲兵「私密照慘外流」！　國防部憲兵解鎖手機盜照
C羅新東家確定了！獲150億天價合約
24歲足球員遭「連轟6槍」　當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鄭家純公開喊話「建議館長穿防彈背心出門」：他3／12生日急需

農藥殘留超標！「超毒蔬菜」全台都有　消基會公布29間菜攤地點

即將封箱！《台灣有個好萊塢》升級版零負評　觀眾感動三刷

YouTube看一半被打斷！　簡單3招「擋掉討厭的廣告」

IG限動違反成人性誘惑！爆乳田慎節「5天被刪2文」傻眼了

冬天穿超辣比基尼　媽媽撞見怒「三角地帶曝光了」！這1點驚呆鄉民

全聯隱藏「1好物」超熱賣！她失心瘋狂掃6瓶：怎麼可以不拿

明晨又降溫一波！低溫下探15度　冷空氣周末又來「連凍10天」

接棒未來女棒再創佳績　勇奪協會盃三座總冠軍

南部水情緊張！陳其邁下令整備70萬噸「備援用水」　再挖8口水井

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

農婦心碎！吳怡農結婚了　秀戒指羞喊：她比我年輕

鄭家純公開喊話「建議館長穿防彈背心出門」：他3／12生日急需

農藥殘留超標！「超毒蔬菜」全台都有　消基會公布29間菜攤地點

即將封箱！《台灣有個好萊塢》升級版零負評　觀眾感動三刷

YouTube看一半被打斷！　簡單3招「擋掉討厭的廣告」

IG限動違反成人性誘惑！爆乳田慎節「5天被刪2文」傻眼了

冬天穿超辣比基尼　媽媽撞見怒「三角地帶曝光了」！這1點驚呆鄉民

全聯隱藏「1好物」超熱賣！她失心瘋狂掃6瓶：怎麼可以不拿

明晨又降溫一波！低溫下探15度　冷空氣周末又來「連凍10天」

接棒未來女棒再創佳績　勇奪協會盃三座總冠軍

南部水情緊張！陳其邁下令整備70萬噸「備援用水」　再挖8口水井

基努李維上台突「雙膝跪地連磕3次頭」全場歡呼！　14秒片瘋傳

「砲彈墳場」照佐證俄軍猛烈砲火　烏克蘭人誓言：我們屹立不搖

鄭家純公開喊話「建議館長穿防彈背心出門」：他3／12生日急需

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

生活熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

YouTube看一半被打斷！簡單3招「擋掉討厭的廣告」

「超毒蔬菜」全台都有　消基會公布29間菜攤

明晨又降溫一波！低溫下探15度

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Zenly告別倒數！「最新抓猴神器」衝排行榜第1

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

2023超強運「4星座」！工作財富大爆發

兒子公園哭喊「爸爸不見了」！媽媽轉頭氣炸

5天被刪2文！爆乳田慎節IG限動傻眼了

冬天穿超辣比基尼　媽撞見怒：三角地帶曝光了

男深夜被女同事吻醒開戰　才知她是女友閨蜜

更多熱門

相關新聞

六都蔬菜農藥檢測「36％不合格」　消基會呼籲：政府加強抽驗力度

六都蔬菜農藥檢測「36％不合格」　消基會呼籲：政府加強抽驗力度

市售蔬菜經常有農藥殘留問題，消基會今（1日）公布針對六都的小白菜、青江菜、甜椒及辣椒等四類蔬菜進行農藥殘留檢測，發現在80件蔬菜中，共有29件不合格，比例高達36.3％，遠高於食藥署今年1到8月抽查的7.6％不合格率，消基會呼籲食藥署和各縣市衛生局應再加強抽驗力度，維護消費者食用安全。

蔡宗豪：台南多項表現六都之末

蔡宗豪：台南多項表現六都之末

只有口號沒有政見！　綠色和平：候選人氣候政策缺乏具體細節

只有口號沒有政見！　綠色和平：候選人氣候政策缺乏具體細節

台南自辦午餐摘六都之冠

台南自辦午餐摘六都之冠

高虹安聲量高　取代阿中成話題女王

高虹安聲量高　取代阿中成話題女王

關鍵字：

六都蔬菜農藥殘留消基會

讀者迴響

熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

全班27名同學「有26人討厭他」

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

首闖8強有望！日本上半場1比0

「TOYOTA跨界新休旅」現身

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

YouTube看一半被打斷！簡單3招「擋掉討厭的廣告」

日正妹見台灣人「外食習慣」傻眼：以為垃圾

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

「超毒蔬菜」全台都有　消基會公布29間菜攤

70歲資深女星驚傳昏迷病危！

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面