　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想買情趣衣！「男友1反應」她嚇到刪光購物車　超歪發展全笑翻

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO本想買情趣睡衣，慘遭男友板著臉打槍。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

性生活合拍的話，情侶間的感情也能升溫，所以不論男女，難免會想用小道具或服裝製造情趣。有女網友在「匿名2公社」發文，直呼男友是「奇怪的生物」，因為她無意間看到一套性感的情趣睡衣，但男友不僅板著臉拒絕，還恐嚇「再提就買黑色道袍給妳穿！」讓她納悶不已，眾網友則笑翻。

「我的男友是一個奇怪的生物。」這位女網友文中表示，她曾無意間看到一套性感情趣睡衣，就跟男友說想買。本以為對方會答應，殊不知故事走向與想像中完全不同，「他板著臉不准我買，無視我的苦苦哀求，還恐嚇我說『再提就買黑色道袍給妳穿』」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友狠話一出，嚇得原PO馬上住嘴，趕緊清空（刪光）購物車品項，連「黑色」2字都不敢再提，但也忍不住滿腹委屈，心中直冒OS，「男人不是挺喜歡女友很性感的嗎？就他怪怪的。」

不過，看到原PO的經歷，一票網友們不禁歪樓噴笑，「要不，試著穿黑色道袍看看？」「也許……他比較喜歡妳穿道袍？」「可能他想當殭屍，被妳貼符咒制服、任妳宰割？」「男友已經告訴妳他喜歡的造型了，加油！」「妳穿道袍，他穿殭屍裝大戰。」「妳要跟他說，那你就買道袍給我穿呀！我半夜起來給你鈴鈴噹。」

ET快訊
火鍋吃不完！她煮完「全部食材」給遊民吃　網罵翻刪文
獨／台灣汪汪隊撤退！　累翻萌照曝光
林隆璇兒被爆劈腿5年女友！「狼人殺女神」成小三...經紀人曝
藥局多款藥品缺貨！　藥師：庫存都用完
陳飛宇被爆是小王…女網紅被起底是人妻！　婚紗照瘋傳
粉紅超跑撞醫院玻璃原因曝！原來做錯1件事　媽祖指示這樣說
全國首創「凍卵補助」來了　高虹安喊：還有「0到6歲」市府養

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想買情趣衣！「男友1反應」她嚇到刪光購物車　超歪發展全笑翻

照顧老父9年「離世界越來越遠」　教授長文告白...所有人都該看

【廣編】植物萃取助眠新解方！大統生技藥業聯手工研院守護國人自眠力

原諒男友劈腿！她驚覺「從未斷聯小三」出招報復：要看到血流成河

投入水彩創作60多年！畫家陳陽春過世享壽78歲　文化部長史哲哀悼

獨／社區「3款胃藥」爆缺貨！1款無替代品　藥師下班還得去醫院幫領

粉紅超跑撞醫院玻璃原因曝！原來是做錯一件事　媽祖指示這樣說

全國首創「凍卵補助」來了　高虹安喊：還有「0到6歲」市府養

星雲大師荼毘大典　長老「涅槃塔」上蓋經被…雙手合十目送火化

新冠死亡率飆高！醫質疑「隱形缺氧」導致　羅一鈞：1類人要特別注意

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

想買情趣衣！「男友1反應」她嚇到刪光購物車　超歪發展全笑翻

照顧老父9年「離世界越來越遠」　教授長文告白...所有人都該看

【廣編】植物萃取助眠新解方！大統生技藥業聯手工研院守護國人自眠力

原諒男友劈腿！她驚覺「從未斷聯小三」出招報復：要看到血流成河

投入水彩創作60多年！畫家陳陽春過世享壽78歲　文化部長史哲哀悼

獨／社區「3款胃藥」爆缺貨！1款無替代品　藥師下班還得去醫院幫領

粉紅超跑撞醫院玻璃原因曝！原來是做錯一件事　媽祖指示這樣說

全國首創「凍卵補助」來了　高虹安喊：還有「0到6歲」市府養

星雲大師荼毘大典　長老「涅槃塔」上蓋經被…雙手合十目送火化

新冠死亡率飆高！醫質疑「隱形缺氧」導致　羅一鈞：1類人要特別注意

國6死亡車禍後又2起事故！7輛大小車追撞　1人輕傷送醫

心碎！許富凱慟失慈父　淚揭心聲：我很想祂，我真的很想祂

美警察「3度電擊」非裔男被捕1hr死亡！　趴地哀求：我有心臟問題

比雞蛋漲更兇！這項食物大漲6成　主計總處認了：常用品漲幅顯著

盼助人創造更美好人生！　皇冠許政霖夫妻同心在東森找到使命

爸精心準備情人節佈置　調皮貓咬破氣球「吹泡泡糖」：休想脫單

電商預購三星S23人氣規格、顏色出爐　破5萬頂規Ultra搶手熱賣

游顥文宣遭盜改「拒投林明溱」已提告　藍批綠烏賊部隊輔選

內湖交通怎麼解？游淑慧直言：等捷運完工最慢　提短中長期3解方

幕後／成助攻郭、侯2024「關鍵」？　王金平恐無心再當「喬王」

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

生活熱門新聞

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

好市多烤箱買完才特價！1招領回差額

白沙屯媽祖「大路口停超久」原因曝

星雲大師火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住

明晚猛降溫剩10°C　回暖時間出爐

淡水「土耳其冰淇淋」老闆親戚20多人罹難

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

香燈腳跪喊「聖母」　白沙屯媽祖急彎衝民宅

星雲真身坐龕巡山　弟子跪拜兩側送別

知名餐廳開第一槍！　下載抖音「禁止進入」

更多熱門

相關新聞

壞壞一半「男友突然軟掉」！1原因讓她超自責

壞壞一半「男友突然軟掉」！1原因讓她超自責

原來另一半有性愛潔癖！一名妹子透露，生理期剛結束就與男友大戰一番，殊不知兩人正高潮時，男友的小弟弟卻不爭氣，「做一做突然軟掉！」事後，男友才坦承聞到原PO的經血味，「對愛愛這塊比較有潔癖，有味道他就沒辦法。」一席話讓原PO難過又自責。

2大樂園「情人節優惠」一次看！

2大樂園「情人節優惠」一次看！

即／新莊情侶13樓墜落　女當場死亡男重傷送醫

即／新莊情侶13樓墜落　女當場死亡男重傷送醫

夏宇童為毛孩提分手！　男友說謊被抓包惱羞

夏宇童為毛孩提分手！　男友說謊被抓包惱羞

寧可看片也不碰「老婆」！她查簡訊臉綠了

寧可看片也不碰「老婆」！她查簡訊臉綠了

關鍵字：

情侶交往性生活做愛情趣男友匿名2公社

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo當地殉職

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面