想買情趣衣！「男友1反應」她嚇到刪光購物車　超歪發展全笑翻

▲原PO本想買情趣睡衣，慘遭男友板著臉打槍。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

性生活合拍的話，情侶間的感情也能升溫，所以不論男女，難免會想用小道具或服裝製造情趣。有女網友在「匿名2公社」發文，直呼男友是「奇怪的生物」，因為她無意間看到一套性感的情趣睡衣，但男友不僅板著臉拒絕，還恐嚇「再提就買黑色道袍給妳穿！」讓她納悶不已，眾網友則笑翻。

「我的男友是一個奇怪的生物。」這位女網友文中表示，她曾無意間看到一套性感情趣睡衣，就跟男友說想買。本以為對方會答應，殊不知故事走向與想像中完全不同，「他板著臉不准我買，無視我的苦苦哀求，還恐嚇我說『再提就買黑色道袍給妳穿』」。

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男友狠話一出，嚇得原PO馬上住嘴，趕緊清空（刪光）購物車品項，連「黑色」2字都不敢再提，但也忍不住滿腹委屈，心中直冒OS，「男人不是挺喜歡女友很性感的嗎？就他怪怪的。」

不過，看到原PO的經歷，一票網友們不禁歪樓噴笑，「要不，試著穿黑色道袍看看？」「也許……他比較喜歡妳穿道袍？」「可能他想當殭屍，被妳貼符咒制服、任妳宰割？」「男友已經告訴妳他喜歡的造型了，加油！」「妳穿道袍，他穿殭屍裝大戰。」「妳要跟他說，那你就買道袍給我穿呀！我半夜起來給你鈴鈴噹。」