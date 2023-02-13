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社會 社會焦點 保障人權

人妻送孩上學竟和主任滾上床　爽喊「對我兇殘一起高潮」狂戰7回

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屏東一名已婚主任偷吃學生的媽媽，姦情曝光後，和她丈夫以1百萬和解後又反悔。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名已婚國小教務主任主動搭訕來接小孩的人妻，兩人加LINE並交往3個多月，期間在摩鐵、車上激戰至少7次，還有「我希望我們兩個都可以一起高潮」、「想要你X入，用力衝撞我」、「對我兇殘一點，不用客氣」等露骨對話，讓人妻的丈夫看到，氣沖沖找主任談判，最後雙方協議以100萬元和解，但事後主任卻不願給錢，讓人夫一怒告上法院。屏東地院審理，判主任應賠償100萬，全案還可上訴。

人夫指控，他小孩就讀小學，學校主任阿隆(化名)在處理家長會事務時，勾搭上他妻子，從2021年12月到去年3月間，兩人不僅單獨約會、至少發生7次性行為，還互傳親密露骨的簡訊，讓他發覺後深感痛苦，馬上找阿隆談判，阿隆也當場承認不倫戀，表示9天內就會拿出100萬元賠償，希望他不要提告。但事後阿隆卻遲遲不賠錢，他只好依法請求賠償。

全案審理時，阿隆辯稱雖有傳送逾越男女分際的簡訊，但雙方並沒有真的付諸行動，且通姦罪未除罪前，刑事頂多處6月徒刑，換算罰金18萬，民事常見賠30萬元，他早知道這樣就不會以100萬和解。人夫利用他急迫、法律上無經驗，趁機要他簽字索賠，很不公平。

人妻則出庭作證表示，有天她到學校接小孩，被阿隆叫住攀談，雙方因此認識，阿隆也從學校LINE群組加她帳號，她失眠半夜睡不著時阿隆都在，還對她噓寒問暖，兩人進而交往，並多次在摩鐵、阿隆車上發生關係，而後姦情被丈夫發現，她被逐出家門後，阿隆還有來找她發生最後一次性行為。

法官檢視阿隆和人妻的訊息，阿隆說「我希望我們兩個都可以一起高潮」、「心好癢，想進去，想著都硬了」，人妻也回應「想要你X入，用力衝撞我」、「對我兇殘一點，不用客氣」、「你今天還偷舔，壞壞」、「是不是因為老婆更年期沒興致不跟你做了，你才要我…」，另外人妻提及自己因泌尿道感染血尿，又要跑醫院了，阿隆也道歉「是我太用力了，對不起」，人妻又回「生理期剛結束時嘴容易感染」，足證明兩人交往並發生多次性關係。

法官認為，阿隆為53歲已婚教職人員，就算不是法律專業人員，在簽契約時也不屬於無經驗的人，既然他侵害配偶權並簽下和解契約，應如數給付約定的賠償金額，判阿隆應賠償人夫100萬元，全案還可上訴。

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