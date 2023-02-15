夏立言訪武漢辛亥革命紀念館　籲重視人道需求、加速恢復航點

▲夏立言參訪武漢辛亥革命紀念館。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言一行於2月13日傍晚抵達武漢，14日上午與武漢當地及周邊省市台胞舉行座談會，武漢台協會長蕭永瑞在會談一開始就表示，湖北素有「九省通衢」之稱，是重要的交通樞紐，但卻沒有任何直航航點，對於武漢台胞往返兩岸很不方便，實在不合理。夏立言則表示，自去年訪陸以來，就不斷呼籲兩岸政府應逐步恢復原有的航班航點，這不應該是一個政治議題，而是嚴肅的人道問題，國民黨會持續密切關注後續發展，為所有台胞爭取應有的權益。

座談中，在場多位台生、台青都表示，疫情發生後既有的航班航點被取消，往返兩岸的成本實在太高，他們之中有很多人已經超過三年沒有返回台灣了。武漢台協會長蕭永瑞就表示，湖北素有「九省通衢」之稱，是重要的交通樞紐，但卻沒有任何直航航點，對於武漢台胞往返兩岸很不方便，實在不合理。而遠道而來的南昌台協常務副會長盧星宏則補充道，台灣有大量江西籍的老兵，但江西卻沒有直飛航點。現在這些人皆已老邁，如果返鄉探親或掃墓還要大費周章，這不只是不方便而已，而且還相當的殘忍。

夏立言在座談交流過程中表示，可以感受到過去三年來武漢台胞的辛苦，所以自去年訪陸以來，就不斷呼籲兩岸政府應逐步恢復原有的航班航點。現在既然兩岸都已經取消入境隔離，雙方也都表現出積極態度，那麼理應加速恢復的進度。這不應該是一個政治議題，而是嚴肅的人道問題，國民黨會持續密切關注後續發展，為所有台胞爭取應有的權益。

隨後夏立言一行於14日下午參訪原鄂軍都督府所在的辛亥革命紀念館，在重溫整個歷史過程後，夏立言表示，除了感動外，也備受啟發和鼓舞。因為當初發起革命的湖北新軍，當下並不一定清楚會有什麼結果，卻仍勇於行動，於是產生了意想不到的積極影響。此次訪陸行也經常以此自勉，只要堅持做對的事，必能拋磚引玉，帶動兩岸關係改善，進而提升台灣民眾福祉。

夏立言一行於15日完成在湖北的行程之後，將搭機前往重慶，並於16日上午與當地台商台胞座談、參訪抗戰遺址博物館等行程。