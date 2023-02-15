退黨是一時衝動？　黃越綏批郭台銘「生意人」：財大氣粗不謙虛

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘14日表示，4年前退黨是當時年輕氣盛一時的衝動，只要台灣2300萬人需要他為台灣做點事，將義不容辭，絕對做出應有的貢獻。對此，作家黃越綏15日批評，郭台銘到底還是個生意人，一切仍以利益權衡為前提，以面子輸贏為目的。尤其他那財大氣粗的不謙虛令人失望，既然想返回國民黨卻又不公開道歉，只承認退黨是因年輕氣盛不懂事，但那時他已經是69歲的高齡男子。

黃越綏指出，她早預言郭台銘會參選2024總統，但不是像日前對記者宣布要重返國民黨，「我一向欣賞他的霸氣，既瞧不起民進黨又不屑國民黨」，只要有心要為國為民，加上擁有選舉最需要的銀彈資源，那麼他就應該萬夫莫敵地勇往直前，當無黨籍的獨立候選人。

「可惜他到底還是個生意人，一切仍以利益權衡為前提，以面子輸贏為目的」黃越綏認為，郭台銘財大氣粗的不謙虛令人失望，既然想返回國民黨卻又不公開道歉，只承認2019退黨時，是因年輕氣盛不懂事，但當年他已經是69歲的高齡男子。不僅如此，郭台銘還嗆聲要國民黨主席朱立倫記取八年前的「換柱」教訓，正如他所說，此一時彼一時也，說白了不就是要為其量身訂作？

黃越綏批評，就算郭台銘能順利回到國民黨並取得總統參選資格，但參選前他也必須向國人表態，未來是要當中華民國的總統？台灣特首？還是台灣領導人？另針對新北市長侯友宜，黃越綏說，雖然侯在國民黨內聲望高，但除了「連任又落跑」的投機外，事實上還有很多支持者對他在前總統陳水扁時代，抱持「藍皮綠骨」的質疑與不信任。

黃越綏強調，從南到北的九合一選舉，國民黨可以旗開得勝，就是朱立倫領導有方的功勞，而這種情況如果發生在民進黨，毫無疑問的他就是總統候選人。更何況以其學經歷、從政資歷、與中國大陸關係、美國的認可，他都不應該在黨內如此委屈而求不了全。如果出爾反爾的郭台銘，能夠輕而易舉的就重返國民黨的話，只能証明國民黨果然是個靠財團起家的政黨。