媒體議價立法草案拚本會期付委　范雲要求數發部：2個月內提具體報告

▲首場媒體議價立法公聽會今登場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

數位平台如Google、Facebook轉載新聞內容獲取大量廣告收益，卻從不付費給媒體，引發全球新聞業反彈。民進黨立委范雲15日要求，數發部必須在兩個月內，提出包括立法意見、立法時程規劃等資訊的具體報告，而她也將提出「新聞媒體與數位平臺強制議價法」草案，力拚本會期完成一讀付委審查的程序。

民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵今天上午舉行首場「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，邀請數位發展部官員、專家學者、新聞媒體業者與會發言。

數位發展部數位產業署副署長林俊秀會中說明，Google、Facebook兩大平台業者表示要提出「共榮方案」，希望平台業者儘速提出細則，再與台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會等4大公會討論，「3月中會啟動第二波，這也是行政院的決議」。

至於外界關心包括《ETtoday新聞雲》等網路原生媒體不屬於4大公會成員，林俊秀說明，因為數發部不是新聞主管機關，網路媒體是屬於娛樂的，還是屬於新聞的，其實數發部比較沒有專業去認定，所以需要由國家通訊傳播委員會（NCC）及文化部來協助認定，而數發部將召集包括網路媒體的新聞媒體來討論，這是行政院的決議。

范雲要求，數發部必須在兩個月內，提出包括立法意見、立法時程規劃等資訊的具體報告，此外，除了她自己外，今天與會的林楚茵、張廖萬堅都將提出立法草案，若是順利，可望於本會期完成一讀付委審查的程序。