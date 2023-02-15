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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不透明機制奪取媒體營收」　業者：公平分潤關係民主發展

▲▼立法院新聞議價法案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委舉行首場新聞議價法案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

數位平台如Google、Facebook無償轉載新聞內容獲取大量廣告收益，引發全球新聞業反彈。台北市報業商業同業公會理事長陳國瑋15日表示，立法是促進數位平台和媒體對話的必要手段，希望在2023年底前徵詢各方意見，至少提出立法草案，並建議數位平台可提出基金模式，善盡企業社會責任，且應該透過更透明的方式進行分配。

民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵今天上午舉行首場「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，邀請數位發展部官員、專家學者、新聞媒體業者與會發言。

陳國瑋說明，他代表的是報業公會，會員包括中國時報、聯合報、自由時報、昔日的蘋果等報系，過去2、30年花費龐大人力、物力進行數位轉型，可是卻得不到任何合理的報酬，這是產業環境的問題。他說明，報業公會不是針對任何特定跨國數位平台，而是關注跨國數位平台對產業的影響，例如在場有許多同業在發即時新聞，過了20幾分鐘後可能可以在Google平台上搜尋到，第一線記者可能因此認為「我的瀏覽量很棒，我成功了」，但這卻代表，原本客戶正從新聞媒體流向跨國平台中。

陳國瑋呼籲，報業公會主張：第一，立法是促進數位平台和媒體對話的必要手段，希望在2023年底前徵詢各方意見，至少提出立法草案；第二，同業公會主張新聞有價，政府應該正視大型數位平台，透過不透明的機制不當奪取新聞媒體努力經營、理應擁有的各種營收；第三，希望與雜誌公會合作，與國際跨國平台進行談判，同業公會樂意與數位平台建立夥伴關係，但雙方要互惠、共榮，而不是只有單方面受惠；第四，希望在完成立法之前，同意數位平台提出基金模式，善盡企業社會責任，且該基金模式應該透過更透明的方式進行分配。

中華民國電視學會秘書長朱蓓苓直言，從過去幾場與平台業者對話中，雖然業者強調「共榮」，但卻沒有任何實質作法，期盼在今年第一季提出有效的分潤制度。她直言，平台業者的演算法一變再變，不該因為演算法，導致基於新聞自主產製的有價值的報導沒有辦法被關注，平台業者取之於台灣，應該用之於台灣，公平的分潤關係到民主及文化永續發展。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷表示，他已經擔任記者20幾年，過去一天只要跑好一條新聞就可以了，不過現在的後輩卻要發10幾條新聞，薪資水平也大不如前，環境越來越嚴苛導致留不住人才，新聞內容是因為這樣而下降，不是因為記者同業不努力，「我們要告訴大家，第一線內容產製的工作者是最重要的」，工會要求所有議價過程必須有勞工參與，在討論內部授權金時必須經過勞資協商，另希望提撥基金強化第四權的韌性，例如以該基金補助媒體報導，讓從業人員可以真正做好工作，好好進行調查報導，環境改善了，新的人才能進來，「否則我們看不到未來」。

台北市產業總工會副理事長王燕杰直言，平台壟斷收益不只影響新聞產業、學界，更廣大的受害者是閱聽人，因為他們吃不到營養。他提醒，政府應該平衡實力不平等的雙方，而不應該偏袒誰，目前平台壟斷通路，當分潤結果沒有公開資訊，就恐無公平的協商。

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