學者林照真「新聞是數位發展最大受害者」　盼速推「議價法」立法

▲學者林照真參與新聞議價法案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

數位平台如Google、Facebook轉載新聞內容獲取大量廣告收益，卻從不付費給媒體，引發全球新聞業反彈。台灣大學新聞研究所教授林照真15日表示，期待朝野黨團能將「新聞媒體與數位平臺強制議價法」草案列為新會期議案，平台業者推動流量變現的單一價值，逼得新聞業者不得不追求流量，導致新聞界及讀者都很痛苦；政治大學法學院教授王立達呼籲，數位發展部應儘速提出草案，力拚下會期完成立法工作。

民進黨立委范雲、張廖萬堅、林楚茵今天上午舉行首場「新聞有價！數位平台和新聞媒體議價政策建議及法案展望」公聽會，邀請數位發展部官員、專家學者、新聞媒體業者與會發言。

林照真表示，期待在立法院新會期中，民進黨團及其他黨團可以將草案列為議案，讓該議題進入討論。她強調，台灣新聞受害的情形遠超過其他國家，除了記者人數減少超過5成，國外特派記者幾乎已經完全消失，這嚴重影響台灣新聞品質，必須加快腳步。

林照真說明，很多網路上無關緊要的新聞不斷發生，這是因為平台業者推動流量變現的單一價值，逼得新聞業者不得不追求流量，而台灣新聞平台的數位廣告依賴這些平台，「流量導向」成為新聞指標，導致新聞界及讀者都很痛苦，另一方面，對比Google及臉書母公司Meta在他國以基金補助鼓勵質化新聞，但在台灣卻從來沒有出現。

林照真直言，Google及Meta兩大平台必須知道，很多廣告收入都來自與新聞內容的分潤，然而廣告市場卻非常不透明，政府部門可能不太想得罪這兩大平台，恰恰在數位發展裡面，只有新聞是最大的受害者。

率先提出民間版「新聞媒體與數位平臺強制議價法」草案的王立達補充，立法本身不是一個對平台業者不友善的舉動，如同澳洲立法最大功效是「備而不用」，促成媒體和平台之間成功談判，該草案也引進這種精神，設計一套促進談判的機制，呼籲數位發展部應儘速提出草案，這樣下會期才有可能完成立法。

▲學者王立達參與新聞議價法案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣大學新聞研究所教授洪貞玲說明，她絕對支持新聞有價的概念，其中包括代表產製成本及利益分配的「價格」，以及攸關監督政府及民主的「價值」，新聞的價值是無可取代的，過去10年報紙的廣告收入腰斬，整體來說，新聞媒體的網路流量遭到跨國平台宰制，新聞產製的方向受到平台制約，且平台掌控演算的不平等關係，導致媒體作為公共領域的功能喪失。

洪貞玲指出，基本上，澳洲、紐西蘭、加拿大等國家採取「市場議價模式」，議價過程以及媒體所分得利益需要有透明機制，並由媒體公開其使用用途，有助於優質新聞產製與媒體工作者權益；歐盟等國採取「著作鄰接權模式」，要求平台付費取得新聞業者授權，但因其著作權法規規定與台灣不同，建議不要當作優先議題；另外亦可參考加拿大、歐盟的「基金模式」，由相關產業回饋營收比例成立基金，再分配給得以健全新聞媒體與資訊生態的對象；至於北歐和歐盟推動的「課稅模式」則需要政府立法作為導引。

中正大學傳播學系教授羅世宏表示，新聞需求是剛性的，倘若未來5、10年不處理這個問題，還是會有新聞從業人員及消費者，但新聞業可能會更不健康、不專業、沒有尊嚴，使民主發展更加令人憂慮。他說明，新聞業與平台不能脫鉤，彼此都需要對方，澳洲示範了很不錯的例子，然而，其媒體集中度很高，媒體大亨擁有全球影響力，加上政府部門跨部會相挺，台灣或其他國家很難複製這種模式，希望在今天的公聽會後，積極啟動立法倡議行動，推動「新聞媒體與數位平臺強制議價法」草案立法工作。

▲民進黨立委舉辦新聞議價法案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）