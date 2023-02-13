228追思活動獨派拒「同台蔣萬安」　他嘆：加害者後代是加害者？

▲蔣萬安因身份敏感，台灣國家聯盟表示，今年228追思紀念會活動拒與蔣萬安同台。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市政府每年會在二二八公園舉辦228追思紀念會活動，但台北市長蔣萬安「蔣家第四代」的身份敏感，使得過去曾參與協辦的台灣國家聯盟表明，今年拒絕與蔣萬安同台。對此，媒體人黃暐瀚13日也在臉書表達看法，提出兩個問題，「蔣萬安是『加害者後代』嗎？」、「加害者後代，是加害者嗎？」

黃暐瀚以「恨與包容」為題發文指出，過去台北市政府與台北市二二八協會、台灣國家聯盟會一起合辦「228紀念活動」，不過今年台北市長已由柯文哲換成了蔣萬安，台灣國家聯盟表明立場，「受害者家屬」無法容忍與「加害者後代」同台，所以拒絕出席。

對此，黃暐瀚提出兩個疑問。第一，「蔣萬安是『加害者後代』嗎？」，他表示，去年選前一堆人質疑蔣萬安的血緣，說蔣萬安叫「郭萬安」，根本不是蔣家後代，現在當選了，又變蔣家後代了，那蔣萬安到底是不是「蔣家後代」；第二，「加害者後代，是加害者嗎？」他提到，228事件發生在1947年，而蔣萬安1978年出生，相差了快三十年，228受難家屬對這件事「無法原諒」，他能理解，但他也疑惑，「不原諒這個悲劇」跟「不接受蔣萬安」，是同一件事嗎？

黃暐瀚憶起，20年前（2003年），自己親眼看過時的台北市長馬英九在二二八公園，被228受難家屬辱罵，還被一位「狀況外」的男子當場「吐口水」，「當時我就在想，恨的力量，真是嚇人。」他表示，馬英九1950年出生，蔣萬安是1978，二二八發生在1947，當時馬蔣兩人，根本都還沒出生，「顯然恨意可以穿越時空，穿越邏輯。」

黃暐瀚最後提到，雖然恨的力量又大又強，但愛的力量卻是溫和持久，面對歧見，我們得用包容，化解恨意，才有可能開始去愛。他也喊話，「願台灣有愛，願台灣不恨，加油！」