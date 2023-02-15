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巴西恐怖剖腹取嬰！婦懷孕7個月血肉綻開亡　女嫌：想當自己孩子養

▲▼懷孕 孕婦 示意圖 。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲這起盜嬰事件發生在巴西聖塞巴斯蒂昂杜瓦圖芒（São Sebastião do Uatumã）。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西女子喬爾瑪偕同男子下藥殺害懷胎7個月孕婦，剖腹取嬰，只因為她剛失去自己的孩子，兩人均被判處20多年徒刑。

每日星報報導，這起事件發生在2017年10月，女子喬爾瑪（Joelma Keila Santana da Silva）以4000雷亞爾（約新台幣不到2.4萬元）的價格，要伴侶艾力克斯（Alex Silva Carvalho）去尋找一名孕婦，目的是取得此人腹中的孩子。

艾力克斯鎖定孕婦卡蘿（Karoline do Canto Silva）下手，先把她邀請到家中吃飯，給她下藥，接著把她帶往一處田地，勒頸致死，在剖腹取走腹中未出世的孩子後，遺棄卡蘿遺體逃離現場。卡蘿的遺體隔日被發現，當時她的腹中已經沒有孩子，受傷嚴重，失血過多身亡。

受害者母親向警方透露，卡蘿當時與艾力克斯騎車外出。艾力克斯與喬爾瑪事後在伊塔皮蘭加（Itapiranga）被發現，孩子當時也還活著。喬爾瑪稱，因為剛失去自己的孩子，想把這名嬰兒當作自己的孩子撫養，所以才犯下此案。

喬爾瑪與艾力克斯面臨包括加重殺人等多項罪名，最終兩人認罪，喬爾瑪遭判23年8個月徒刑，艾力克斯則被判21年3個月徒刑。當時出於安全考量，兩人被轉移至巴西城市瑪瑙斯（Manaus），近期喬爾瑪要求在伊塔夸蒂亞拉（Itacoatiara）受審，但被亞馬遜州法院拒絕。

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