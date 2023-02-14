快訊／林智堅道歉「陳明通發聲明了」　媒體人點1巧合：全部相同

▲林智堅的指導教授、前國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹市前市長林智堅就讀台大與中華大學碩士論文被認定抄襲，經過幾個月的抗爭後，14日晚間宣布撤回對台灣大學學位的訴願。對此，林智堅指導教授、國安局前局長陳明通也透過律師發布聲明還原抄襲事件的始末，「以期還諸林智堅先生一個遲來的正義與公道」。

知名媒體人名嘴黃揚明14日晚間PO出陳明通聲明稿及補充說明

；他表示，「阿通師還堅持不下車耶！那就如他所願，幫他全文照轉。內容剛好跟陳時奮（旅美大學教授翁達瑞）之前發表的內容全部相同呢！」

陳明通發表給教育部訴願委員會說明如下：

一、余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者

余正煌無論其在臺大學倫會陳述，或其律師對外公開說明，都一再主張其論文完全由自己獨立創作撰寫完成，並向臺大學倫會舉證2016/01/05、2016/01/28、2016/02/04、2016/02/08（封面標示2016/03）、2016/02/29（封面標示2016/03）、2016/03/08（封面標示2016/03）、以及2016/07/19 論文口試版等七個論文寫作過程的進度版本。

但余所舉證的2016/01/05 論文進度，也是他能舉出的最初論文寫作版本中，沒有一個字出自他的手筆，完全是本人為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，是本人客製化臺大國發所論文寫作「公版」，2016/01/02 完成後2016/01/05 當面email 給余正煌的（因為他當時沒有攜帶隨身碟）。裡面的內容除了論文的註釋或註解寫法，以及參考文獻的寫作格式舉例外，每一個字句，包括：論文架構、章節安排、研究對象與資料來源、分析工具、全部論文17 個統計表格，以及如何解釋這些表格的示範寫法，這些都是本人的創作，目的為了教導余正煌，讓其能夠快速進入寫作狀況。這一份文件業經臺北地方法院所屬民間公證人公證，證明2016/01/05 本人email 給余正煌，在該檔案的「資訊」頁中清楚顯示該檔案「建立時間」是2016/01/02，「上次修改日期」是2016/01/05，上次修改者是：Mingtong Chen，此即為本人的英文名字（參見附圖一）。所以，余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者。

二、余正煌論文寫作過程出現了困難

余正煌雖然在2016/01/05 獲得本人當面email 給他的論文寫作底稿，但是對一個選舉實證研究領域的初學者而言，仍然出現寫作困難。檢視其向臺大學倫會出示的2016/01/28論文進度，對比本人2016/01/05 當面email 給他的論文寫作底稿，兩者幾無差異。余僅在第一章「緒論」的開頭寫了一段文字，第二章「相關理論回顧與文獻檢討」中寫了3 頁多一點點，第四章「結論」寫了1 頁（參見附表一：陳明通2016/01/05 給余正煌的論文寫作底稿 vs. 余正煌自證2016/01/28 的論文寫作進度）。此一結果顯示，從2016/01/05 到2016/01/28 將近1 個月的時間，余正煌幾乎沒有什麼寫作進度，余確實在寫作上出現了困難，特別在論文最核心的「研究設計」（第一章第三節）這一部分毫無進度。

▲前新竹市市長林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）



三、本人將指導林智堅的研究設計提供給余正煌參考

眼看依臺大國發所規定，論文口試前三個月必須提出研究計畫的時間快到了，余正煌只好向本人求救，莫約2016 年2 月中旬，本人將指導林智堅的創作結果提供給余參考，余才能在2016 年3 月8 日email 其所完成的研究計畫初稿（已經公證），向本人表示要申請研究計畫口試。

對比余正煌的研究計畫及後來完成的論文，在「研究設計」這一部分，也就是被質疑相似性最多的論文核心部分，幾乎都是來自林智堅2016 年2 月1 日的研究計畫初稿（參見附表二：林智堅與余正煌的研究設計內容對比）。由於臺大學倫會拒絕採證林智堅所提供2016 年2 月1 日的文件（雖然已經公證），而以論文出版先後的順序，判定林智堅抄襲。但下表所整理「林智堅、余正煌論文寫作時序表」，以及前述附表二的內容顯示，事實上是余正煌參考了林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，臺大學倫會的判決實為一大冤案。