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隊友「要她在家顧孩」每月給5萬　網見1細節戰翻：雷到不行

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻產後2個月，目前改在家裡上班，小孩則是給保母帶，不過老公希望，她辭職在家帶孩子，同時每個月給她5萬元，讓她十分猶豫。沒想到，網友看完一面倒戰翻，直呼「還以為給了什麼恩惠，根本雷到不行。」

女網友在Dcard提到，老公是她同公司的主管，兩人薪水都有10萬，由於她剛生產完2個月，這個月才開始在家裡上班，不過她坦言，自己績效沒有很好，而老公能力很強，所以對方建議，她乾脆辭職在家裡帶小孩。

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原PO表示，目前孩子是送去給保母帶，但婆家人很不能理解，怕保母帶不好，還說要幫忙照顧，而她心裡是不太願意的，畢竟長輩顧孩都有自己的堅持，「老公曾經說過，如果我繼續上班，就要一起負擔開銷，他6我4；若我在家帶小孩的話，1個月給我5萬，我一看表示不太夠，但他卻說都還沒試過，覺得這樣不OK。」

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

她進一步指出，5萬包括每個月房租3萬元、水電費約3千內，「這樣差不多剩1萬7，還需要購買小孩的尿布、奶粉等生活用品，想問問大家，我是不是真的要求太多？」

對此，網友們一面倒搖頭，驚呼「這不叫1個月給妳5萬啊，這叫他1個月拿5萬來養全家，這5萬應該只包含妳的零用錢和小孩費用而已」、「一開始以為5萬是妳的零用錢+顧孩子費用（類似保母費），看完居然還要包含房租、水電、奶粉、尿布」、「1萬7怎麼可能夠，還沒生孩子之前，他一個人1萬7夠花嗎」、「老公也太會算了吧，妳全職顧嬰，對家庭付出沒回報，這樣妳可以接受？」「妳老公很會話術欸！對外說1個月給老婆5萬，結果全家的房租、水電和雜費都從5萬裡出，什麼天才」。

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