40K男活不下去！沒娛樂購物「月噴3萬開銷」　全場見1細節：活該

▲原PO月薪4萬，哀號「不知道要怎麼生存了？」（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「已經不知道要怎麼生存了？」一名網友表示，每月固定開銷加房租、生活費就要噴3萬多元，而月賺4萬的他沒有娛樂、購物費，若還要繳稅，就怕根本活不下去了！文章引發討論，網友發現原PO伙食費竟高達1萬3500元，忍不住反噴「正常情況三餐應該是50+100+100元內，沒錢還想吃大餐，搞不清楚狀況，活該！」

一名男網友在PTT透露，目前月薪4萬元，但沒有娛樂、交際與購物之下，光一個月開銷就要噴3萬1500元，讓他不禁哀號「月薪4萬的人...要怎麼度過物價飆漲？」

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原PO自曝平時支出與生活花費，房租水電費9000元、孝親費5000元、交通費4000元、伙食費以一餐150元來平均計算，等於一個月為1萬3500元。原PO補充表示，偶爾假日大餐300至1500元不等，加上隨便吃的炸物、鹽酥雞也破200至300元，才會以一餐150元來算。

上述算下來，儘管原PO每月剩下8500元可存起來，但崩潰的是「再扣掉沒算進去的...汽車稅、所得稅、勞健保費等，恐怕4萬都不夠生活！」如今餐飲業也陸續漲價，原PO不禁哀號「已經不知道要怎麼生存了？」

文章曝光後，一票網友認為，伙食費過多了，「賺不多的話，跟父母討論孝親費就別給了吧，餐費150元也太多 一定可以再省」「伙食150元？會不會吃太好？」「先砍孝親費，他們沒有這5000會怎樣嗎」、「伙食費略高，但你連娛樂交際購物都沒有，伙食費根本是你的舒壓費了吧」、「低薪就不要一直想著吃大餐很難懂嗎」、「伙食費一餐150元太奢侈了吧！正常情況三餐應該是50+100+100元內，沒錢還想吃大餐，搞不清楚狀況，活該」、「不要吃大餐啊！我一個月可以壓在5000元內」。

也有人回應，「4萬在台北算中上收入了好嗎」、「很多人晚餐都是300、400元一餐的」、「伙食你天天三餐外食當然貴！我自己煮，食材傳統市場買，比外食便宜超多」、「交通費4000元也太多了吧，通勤太遠的話你要不要考慮搬家」、「伙食費150太高？說太高的人有沒有在外面生活過啊，便當都要100元了，雞腿便當可能120元」、「不是啊，那你還買車」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

