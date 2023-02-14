老公讀頂大碩士「忙又窮」　她獨扛家計想離婚！卻被罵翻

▲原PO想離婚了。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

一名人妻發文表示，老公是頂大電資的碩士生，但就是個又忙又窮的學生；而她則自認很會賺錢，想要什麼都能買給自己，因此婚姻走到現在，就讓她萌生離婚的念頭，不知怎麼與對方走下去。不過貼文曝光後，卻被底下網友罵翻。

女網友在Dcard上，以「老公婚後長期沒在上班」為題發文，提到老公是頂大電資的碩士生，原本預計去年畢業，但不知是能力不足還是被卡，至今還在努力。

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原PO自認會賺錢，可以負擔家計，但同時又覺得，既然什麼都能靠自己，那要老公幹嘛？其他夫妻都能規劃買房、買車、理財，假日也能安排小旅行，但她卻不行，只因對方是又窮又忙的學生。對此，她坦言自己熱情快被磨光，想要離婚了，她不知道這段婚姻該怎麼走下去。

▲老公還在讀書。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文曝光後，底下一票網友不解表示，「你是只能同甘不能共苦的那種人喔？很可笑欸，不能接受學生老公，你當初同意結婚個屁啊」、「說長期我還以為是好幾年，結果才頂多一年，當初結婚就知道他還是學生，婚也是你自己決定要結的」、「顯然你認為對方要滿足你物質需求，才是結婚的價值所在，婚姻本身就是責任與義務，能不能享有美好的婚姻生活，不論是情感上或物質上應該靠彼此努力」。

也有網友緩頰說道，「這種事沒有什麼好或不好，如果你會羨慕別人就離婚吧，放你老公自由，然後你去找個有經濟能力、可以讓你生活更輕鬆的男生」、「設停損點吧，如果沒有雙方都經濟穩定，我自己是不會結婚」。另有網友追問為何當初要結婚？原PO則回應，「當初他講某個月會畢業，可以先登記 ，結果到現在沒畢業」。