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中國海軍測量艦進入「日本領海」　日本內閣官房長官：強烈憂慮

▲▼ 中國測量船遠望5號（Yuan Wang 5）。（示意圖／CFP）

▲日本指控中國測量船進入領海。圖為遠望5號（Yuan Wang 5），非當事測量船。（示意圖／CFP）

文／中央社

一艘中國海軍測量艦12日入侵日本鹿兒島縣外海的日本領海，日本內閣官房長官松野博一今天表示，近年中國在日本周邊的軍事活動有漸擴大且活絡化傾向，已向中國表達強烈憂慮。

一艘中國海軍測量船12日凌晨從日本鹿兒島縣周邊的鄰接海域駛入日本的領海。這是今年首度出現中國海軍艦艇入侵日本領海的情況。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上被媒體問及此事。

松野表示，2月12日凌晨，一艘中國海軍測量船航行在屋久島及口之島周邊的日本領海內。很難明確說明中國海軍艦艇航行的意圖，但近年來，中國在日本周邊的軍事活動有漸漸擴大、活絡化的傾向。一般看來，這次中國海軍測量艦駛入日本領海也是其中之一環。

松野說，日本政府除了派出海上自衛隊飛機進行監視外，同時也透過外交管道，對於中國海軍艦艇等至今的動向，已向中國表達強烈憂慮。對於這次中國海軍艦艇航行在日本領海一事，日本政府今後也會持續抱持強烈憂慮並注視。同時，也會做好日本周邊海空域的警戒監控等。

日本朝日新聞昨天報導，這是防衛省從2021年以來第7次公布中國海軍測量艦侵入領海；如果從共軍艦艇侵入領海來看，防衛省2004年11月首度公布，昨天是第10次。

領海是從沿海起算約22公里內海域，鄰接區則是領海外側起算約22公里內海域。根據聯合國海洋法公約，外國船舶在未從事軍事及經濟等活動可「無害通過」他國領海，但不包括調查海底地形。

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