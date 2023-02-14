ET民調／2024藍營強棒！侯友宜施政滿意度73%　49.3%市民挺選總統

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨在去年（2022年）九合一大選勝選後氣勢如虹，黨內各路人馬蠢蠢欲動，劍指2024重返執政；近來，國民黨政策會副執行長李永萍更直接點名，黨已有強棒、新北市長侯友宜，何不讓最強的參選？事實上，《ETtoday東森新媒體》在去年10月及12月已進行過相關民調，12月民調結果顯示，有49.3%新北市民支持侯友宜參選2024，且其施政滿意度也已高達73%。

面對2024總統大選，國民黨內各路人馬蠢蠢欲動，特別是鴻海創辦人郭台銘，近日動作頻頻，14日下午更與前立法院長王金平會面，在會後面對媒體訪問時，明確表態「只要台灣2300萬人需要他為台灣做點事，不計較任何形式，義不容辭，絕對做出應有的貢獻」；而王金平受訪時更是直截了當地說，郭台銘當然希望重回國民黨，「他想參加國民黨初選」，希望可以獲得國民黨的提名，代表國民黨參選。

不過，除了郭台銘之外，現任新北市長侯友宜也一直是各界呼聲相當高的重量級人選。對此，國民黨政策會副執行長李永萍日昨就在「鄭亦真辣晚報」節目上表示，郭台銘這次回到國民黨的障礙，會比之前要大，而且國民黨已經有強棒，就是新北市長侯友宜。她直言，「明明有最強的，為何不讓最強的參選？」

▼《ETtoday東森新媒體》去年12月針對侯友宜是否參選2024總統進行民調，獲49.3%新北市民支持。（圖／ETtoday民調雲）



事實上，有關侯友宜參選2024總統，以及其在新北市的施政滿意，《ETtoday東森新媒體》在2022年10月、12月都進行過民意調查。首先，2022年10月的民調結果顯示，當時還在競選市長連任期間的侯友宜，新北市施政滿意度為68.7%。

在2022九合一大選後，侯友宜以40萬票之差，大勝民進黨籍對手林佳龍，順利取得連任之際，《ETtoday東森新媒體》再次於2022年12月14日至15日，針對新北20歲以上民眾，以「手機簡訊」進行「2024總統人選調查」，回收1070份有效樣本，抽樣誤差在±3.0%，結果顯示：在新北市民心中：49.3%支持參選（非常支持26.0%＋有點支持23.3%）；37.9%不支持（非常不支持25.2%＋有點不支持12.7%）參選2024總統、12.8%不知道/沒意見。

經交叉分析後發現，滿意侯友宜施政表現的民眾中，有60.4%支持侯友宜參選2024總統；至於施政滿意度方面，有73.0%民眾感到滿意（非常滿意29.1%＋還算滿意43.9%）；而19.4%感到不滿意（非常不滿意6.1%＋不太滿意13.3%），另有7.6%不知道／沒意見。

▼《ETtoday東森新媒體》去年12月針對侯友宜施政滿意度進行民調，獲73%滿意度。（圖／ETtoday民調雲）



▼《ETtoday東森新媒體》去年12月針對侯友宜進行民調，在滿意侯友宜施政的民眾中，有64.4％民眾支持他投入2024總統大選。（圖／ETtoday民調雲）

