快訊／「沒有郭柯配」　郭台銘：不曉得哪裡傳出來

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日對2024總統動作頻繁，今（14日）下午與前立法院長王金平會談。郭台銘會後表示，只要台灣2300萬人需要他為台做點事，他義不容辭且不計較任何形式；另外，對於外界傳言的「郭柯（民眾黨主席柯文哲）配」，郭說，沒有「郭柯配」的議題，不曉得哪裡傳出來。

郭台銘14日下午與王金平會談，會後媒體詢問會中聊了什麼？是否有談及2024選總統？郭回應，這是年前跟王約好要拜晚年，並跟王請益有關未來台灣和平的與政治議題，也吸取王的經驗，而王花了近一小時，告訴他現在台灣所面臨的問題、台灣需要什麼樣的領袖，來帶領台灣走出困局。

郭台銘透露，王金平一直希望他必須以國民黨身分參與，他才會支持。

媒體追問，若回國民黨參選，會跟之前黨員道歉嗎？郭台銘說，時空背景不同，四年來他學到不少，當時想為國家為人民做點事情，但也許年輕氣盛、一時衝動，不過牽涉不到道不道歉的問題，而是他自己做的決定，卻沒考慮到很多政治情況；此外，經過這四年來，國際政經情勢有很大變化。

郭台銘強調，只要能夠為台灣這片土地，台灣2300萬人民有需要他對台灣做點事，他不計較任何形式，只要有需要，「我義不容辭」，絕對做出應有的貢獻，必須盡全力。

至於先前曾說在等國民黨的總統初選辦法，是否已經有跟黨主席朱立倫聯繫？郭台銘說，沒有，但朱應該會吸取四年前的教訓，一定會訂出一個可以海納百川，且對台灣、對國民黨能夠奪回2024政權的一個很完善辦法，等辦法公布，他才會做個人應該做的決定。

另外，郭台銘也強調，「沒有郭柯配的議題」，不曉得哪裡傳出來。