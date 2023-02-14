稱4年前退黨是「年輕氣盛」　郭台銘：相信朱立倫會提完善辦法

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024暗潮洶湧，鴻海創辦人郭台銘今（14）日下午赴宏國大樓拜會立法院前院長王金平。郭台銘會後受訪時表示，等國民黨的辦法公布以後才會來做決定，「相信朱立倫主席會吸取4年前的教訓」；至於自己4年前悍然退黨，郭台銘則稱是年輕氣盛、一時衝動，現在如果能夠為台灣來做事，自己不拘任何形式，義不容辭。

▲郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

郭台銘會後透露，王金平一直強調自己必須以國民黨的身分來參選他才會支持，王也花將近一個小時的時間告訴他台灣現在所面臨的問題，台灣需要什麼樣的領導、領袖來帶領台灣走出這個困局。

至於若回國民黨參選要不要跟黨員（2019年退黨）道歉？郭台銘則未正面回應，僅說這問題大家都很清楚，但自己是覺得，時空背景不同，4年來也學到了不少，可能當時也是為國家、為人民、為國民黨做一點事，「也許當時年輕氣盛，一時的衝動」，但這個也牽涉不到道不道歉的問題，自己當時做的決定可能沒有考慮到很多當時的政治情況。

郭台銘進一步說到，經過這4年，國際的政經情勢都有很大的變化，現在只要能夠為台灣這片土地、2300萬人民，如果有需要他能夠為台灣做一點事情，「我也不計較任何形式，只要有需要，我義不容辭」，絕對的做出他應有的貢獻，他必須要盡全力。

是否有跟國民黨聯繫？郭台銘否認，但同時也相信現在的朱立倫應該會吸取4年前的教訓，一定會訂一個可以海納百川，對台灣、對國民黨能夠奪回2024政權的很完善的辦法，「等到辦法公布以後，我才會來做我個人應該做的決定」。