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大陸 大陸焦點 特派現場

喜迎情人節垃圾桶！　陸單身狗爽撿千元大鈔、金鐲鮮花

▲▼ 情人節垃圾桶有寶物 。（圖／翻攝 網易）

▲ 情人節垃圾桶有寶物 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

今天（14）日是西洋情人節，對於單身狗來說卻是發家致富的一天。這兩天大陸網友熱議，趕快去家裡附近垃圾桶撿別人不要的「愛情盲盒」，不少人分享自己戰利品，價值上千的人民幣玫瑰花束，小蛋糕、打火機，甚至有現金、戒指、名牌包包。

綜合陸媒報導，大陸疫情剛解封，不少相隔點兩地情侶們迫不及待好好相聚，情人節大餐、甜蜜之旅列入計劃，玫瑰價格也約大漲價，上百朵玫瑰喊價到上千元人民幣。同一時間，大陸社交平台很多人分享曾經在情人節「撿垃圾」的經歷，引發大量網友共鳴。

▲▼ 情人節垃圾桶有寶物 。（圖／翻攝 網易）

▲ 大陸網友分享情人節撿垃圾。（圖／翻攝 網易）

「撿垃圾」不是指撿廢棄塑膠瓶、紙盒子，而是在約會場所附近等待拆開別人丟下的「愛情盲盒」。垃圾桶里除了通常的鮮花，還有精美的小蛋糕、打火機、小零食和錢，有網友甚至覺得自己找到了發家致富的「新路子」。

有人分享在垃圾桶最常撿到的就是高級百朵花束，如果轉賣根本是無本生意。還有人打開的「愛情盲盒」有小蛋糕，高級打火機，甚至是一大箱的零食。

有網友撿到蘋果手機盒，裡面是花和巧克力。有網友幽默回覆，「知道為何被丟棄了吧。」還有人分享朋友撿到鮮花裡藏金鐲子，撿到4千多人民幣，換算台幣1.6萬。

大陸單身狗鼓吹快去撿「愛情垃圾」。（圖／翻攝 網易）

▲▼ 情人節垃圾桶有寶物 。（圖／翻攝 網易）

▲▼ 情人節垃圾桶有寶物 。（圖／翻攝 網易）

▲網友真的去翻回收垃圾 。（圖／翻攝 網易）

不少網友留言，「收不到花?沒關係，垃圾桶會出手!」「情人節，我要拿回屬於自己的一切！」「情人節撿垃圾可以發家致富」「快去商場排隊卡位」「大陸推動垃圾分類，情侶們扔東西時要注意環保。」

至於撿到貴重物品是否有法律風險？報導引述也專家表示，如果擔心價值過高可主動送交相關部門。一般來說，垃圾桶裡的財物屬於被拋棄的物品，不屬於遺忘物或者埋藏物，即使佔為己有也不構成侵佔罪。

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