　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工時太長「狂瘦50公斤」　美國老師親身體驗外媒點名「台灣亂象」

美國教師來台工作，卻因為台灣工時超長而狂瘦50公斤。（圖／翻攝自YouTube）

▲美國教師來台工作，卻因為台灣工時超長而狂瘦50公斤。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

鮮少聽到有外國人來台生活後體重下降的，但是這樣的事情的確發生在美國教師奈薩（Naysa）身上，而他暴瘦的原因除了有他來台前過度飲食外，台灣超長的工時也讓他很難好好的吃頓飯，就在短短幾個月內爆瘦50公斤。

YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問到來自美國俄亥俄州的奈薩，他表示自己是在朋友的推薦下，選擇來台灣從事英文教學工作。而在來台之前，他因為疫情因素整日都關在家裡線上學習，不僅沒有辦法運動，餐餐還都是靠著外送，而他也因此越吃越多，直到來台之前，他的體重一度逼近100公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然朋友曾警告奈薩，如果繼續吃下去，在台灣會很難買適合自己的衣服。但當時奈薩認為「聽說台灣食物也很好吃」，所以他就當作變胖是一種「事前準備」，大概是認為「反正來台灣也會狂吃，狂吃也會變胖」。

沒想到奈薩實際來到台灣後，卻因為台灣的高工時而影響到用餐。奈薩表示，在美國學校是從早上九點到下午三點上班，但是來到台灣後，他卻是變成「九九班」，也就是從早上九點教英文教到晚上九點，中間也沒有太多時間可以吃飯，他也只能等到下班後吃個御飯糰解飢。沒想到也是因為如此，才來台短短數個月，他的體重就狂掉50公斤，奈薩自覺現在體態輕盈，「早上睡醒都感覺肥肉從身上融化」。

訪談中，奈薩也表示，自己最近有看到《CNN》點名台灣的交通亂象，他自己也聽聞有一些外籍教師在近期發生車禍，而他自己也是在前幾天搭乘機車時，被另外一輛機車撞到，好在當時只有造成輕微的傷口與瘀青，整個人並無大礙。但即便如此，奈薩還是表示，這短短幾個月的生活，讓他徹底愛上台灣，自己也有長居台灣的打算。

免加會員直接購

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

延伸閱讀
到香港尋找新鮮事6／新舊交融在北角　朝聖叮叮車總站、下榻無敵海景飯店
送禮送到懷疑人生！這國1年有「12天」情人節　各國有趣習俗一次看
狠父與小三密謀殺害2名親生子女遭判死刑！　突寫3封信懺悔求前妻原諒

  【你可能也想看】

►搜救犬Sato災區建功　網憂「沒穿鞋受傷」…內行人釋疑

►2女見黑貓「哈士奇」太可愛帶回家養　2個月後警找上門GG了

►太神啦！統神被AI「判定是豬」　眾人無情笑翻：看破真身

►養4貓4狗月花11萬　小鮮肉「3餐吃泡麵果腹」每周工作7天嘆：荒謬

►租屋處全是「貓毛和尿」冷氣也很噁　房東崩潰：打死不接受養寵物

►誤把狗糧當特產…嬤不識字稱：是巧克力豆　鄰居全吃下肚

►萌兔見正妹瘋狂衝刺　「高速運轉」驚呆眾人

 

ET快訊
收富邦Costco卡「額度5000元」傻了！他自嘲：好處多多
LINE「情人節3款貼圖」快下載！隱藏版超放閃
快訊／信義區捕獲「野生影帝」　睽違10年來台粉絲嗨翻
20歲女張嘴「竟流出臭膿」！醫揪出「這壞習慣」害了她
星雲燒出舍利子　長庚醫療團隊曝他生前「結石」狀況
中華搜救總隊再救1人！土耳其男「受困198小時生還」奇蹟影片

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃大米送遊民吃剩火鍋挨批！　他力挺「食材沒沾口水」：哪看不懂

大四學生放棄考研究所「捐骨髓救妹妹」　她自責：耽誤姐姐未來

車禍「肝臟破碎、顱內出血」垂死！　婦拄拐杖謝白沙屯媽祖渡劫難

辦婚宴「3千村民0人捧場」　新郎超心寒：連爸爸也沒來

親友20多人罹難　淡水土耳其冰淇淋老闆「忍淚上工」原因曝

鄰居小孩中庭嬉戲太吵！桃女持「辣椒水狂噴」　5童痛到哀號大哭

遊泰挑戰「78樓透明步道」！　YTR嚇到險漏尿：孬到全程跪著

愛心物資堆爆黨部…街友亂入「掃空騎樓捐贈品」　台灣基進回應了

店員問候新年好「收44元服務費」　她見帳單傻眼：結帳才告知

立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

吉祥物蛙街上遇舞獅表演　牽暴龍下戰帖全程躲身後

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

朋友團遊日「6巨嬰全程擺爛」崩潰了！她1招神反擊　網爆共鳴

星雲燒出如珍珠般舍利子　長庚醫療團隊曝他生前「結石」狀況

中華搜救總隊再救1人！土耳其男「受困198小時生還」奇蹟影片曝光

娃娃機快退燒？「街上這台」強勢崛起　年輕人喊：西門、逢甲一堆

市場瘋搶蛋！　農委會：若有囤積或哄抬行為將查辦

工時太長「狂瘦50公斤」　美國老師親身體驗外媒點名「台灣亂象」

防ChatGPT被濫用！清大首設工作小組訂指引　籲政府儘速研訂規範

真有神人用完橡皮擦…結果歪樓了！　全場見他「1稱呼」吵翻

單身哥「淚推3件事」撐過情人節　網點名這雷區：1分鐘被傷100次

超嗨！粉紅超跑首度停員榮　醫護開心大喊：等3年了　

桃園婦右手卡攪拌機內「骨折變形」！警消鋸斷葉片搶救

路透社分析：普丁防「瓦格納傭兵」老闆干政　出手扼殺影響力

朋友團遊日「6巨嬰全程擺爛」崩潰了！她1招神反擊　網爆共鳴

唐玲罹癌不敢期待結婚　情人節「意外得到愛情真諦」：無條件去愛

情人節激戰！最危險3姿勢　男大生啪一聲…慘變「神奇海螺」了

捷克穿山甲寶寶「瞇眼萌笑」　喝奶畫面曝光了

Jolin、千萬網紅Chiara前後穿上裸鑽禮服　背後的含義你知道嗎？

港澳旅客佔來台旅客第三名　開放來台自由行各航都受惠

快訊／梁朝偉來了！信義區捕獲「野生影帝」　睽違10年來台見老友

BL男星不認結過婚！　前任直播秀出「結婚、離婚證」：可以了嗎？

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

生活熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

迷戀台灣女友下廚背影　轉身這畫面卻超驚悚

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

吳淡如AI繪圖被炎上：已請律師蒐證

蝦皮女「1800陪吃飯」改掉了！勇者1萬8下單

「三角白光」落粉紅超跑轎頂　香燈腳直擊神秘景象

台灣強震機率曝光！專家示警4大地震帶「南部要提高警覺」

沙鹿2信徒「捧超巨1物」敬獻白沙屯媽祖　粉紅超跑停下了

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

星雲燒出「珍珠舍利子」！醫揭2種可能

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

即／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山3項回應曝

麥當勞「15層無敵大麥克」期間限定回歸

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面