工時太長「狂瘦50公斤」　美國老師親身體驗外媒點名「台灣亂象」

▲美國教師來台工作，卻因為台灣工時超長而狂瘦50公斤。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

鮮少聽到有外國人來台生活後體重下降的，但是這樣的事情的確發生在美國教師奈薩（Naysa）身上，而他暴瘦的原因除了有他來台前過度飲食外，台灣超長的工時也讓他很難好好的吃頓飯，就在短短幾個月內爆瘦50公斤。

YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問到來自美國俄亥俄州的奈薩，他表示自己是在朋友的推薦下，選擇來台灣從事英文教學工作。而在來台之前，他因為疫情因素整日都關在家裡線上學習，不僅沒有辦法運動，餐餐還都是靠著外送，而他也因此越吃越多，直到來台之前，他的體重一度逼近100公斤。

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雖然朋友曾警告奈薩，如果繼續吃下去，在台灣會很難買適合自己的衣服。但當時奈薩認為「聽說台灣食物也很好吃」，所以他就當作變胖是一種「事前準備」，大概是認為「反正來台灣也會狂吃，狂吃也會變胖」。

沒想到奈薩實際來到台灣後，卻因為台灣的高工時而影響到用餐。奈薩表示，在美國學校是從早上九點到下午三點上班，但是來到台灣後，他卻是變成「九九班」，也就是從早上九點教英文教到晚上九點，中間也沒有太多時間可以吃飯，他也只能等到下班後吃個御飯糰解飢。沒想到也是因為如此，才來台短短數個月，他的體重就狂掉50公斤，奈薩自覺現在體態輕盈，「早上睡醒都感覺肥肉從身上融化」。

訪談中，奈薩也表示，自己最近有看到《CNN》點名台灣的交通亂象，他自己也聽聞有一些外籍教師在近期發生車禍，而他自己也是在前幾天搭乘機車時，被另外一輛機車撞到，好在當時只有造成輕微的傷口與瘀青，整個人並無大礙。但即便如此，奈薩還是表示，這短短幾個月的生活，讓他徹底愛上台灣，自己也有長居台灣的打算。