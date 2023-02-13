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黃大米送「吃剩火鍋」給遊民！喜吐1句話遭砲轟：自以為上帝

▲黃大米是網紅作家。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃大米）

▲黃大米經常在臉書分享生活趣事。（圖／翻攝自黃大米臉書）

網搜小組／閔文昱報導

網紅作家黃大米常在臉書上發文分享生活趣事，幽默的文筆受到廣大網友喜愛。不過，她近日和朋友去吃火鍋時，將吃不完的火鍋打包送給一位正在睡覺的遊民，還發文稱「等到他明天起床看到這麼豐盛的食物時，一定會覺得是上帝給他的」，引發網友砲轟。對此，她也已將文章刪除。

黃大米近日在臉書發文指出，她和朋友去吃火鍋時，將所有吃不完的食材都丟下去煮，並在煮好後打包拿去火車站送給遊民，「我走近一位正在酣睡的遊民朋友身邊，把熱熱的火鍋料理與飲料放在他旁邊，我看了一眼他的臉，也因此看到他的枕頭，然後我忍不住微笑了起來。」

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▲氣炸伯將黃大米貼文截圖，痛批「妳送廚餘給人家還沾沾自喜？」。（圖／翻攝自Facebook／氣炸伯）

▲氣炸伯將黃大米貼文截圖，痛批「妳送廚餘給人家還沾沾自喜？」（圖／翻攝自Facebook／氣炸伯）

黃大米解釋，因為這位遊民的枕頭剛好是一本綠色封面的聖經，「我想等到他明天起床看到這麼豐盛的食物時，一定會覺得是上帝給他的食物，這樣的感覺一定挺好的...」

然而，貼文曝光後隨即也被臉書粉絲團「氣炸伯」截圖，並發文痛批，「X小？妳送廚餘給人家還沾沾自喜？最後是在說自己是上帝？」其他網友也紛紛砲轟，「火鍋裡都是她跟朋友的口水，她怎麼好意思給別人吃」、「吃不完的剩菜怎麼好意思說是豐盛的食物？上帝風評被害」、「有心的話就買一碗新的，真的是假慈悲」。

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