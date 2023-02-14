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翹班玩《傳說對決》、上班打瞌睡　南港涉毒警擺爛月領10萬

▲(加碼)曾任偵查隊刑警的南港警備隊警員王柏勛因涉持有吸食安毒被捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曾任偵查隊刑警的南港警備隊警員王柏勛因涉持有吸食安毒被捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

涉毒的北市南港警備隊警員王柏勛（35歲）13日遭靖紀小組在他新北市永和住處搜出安毒及吸食器！王柏勛是警察專科學校26期畢業，曾任信義警分局警備隊、五分埔派出所警員，之後考到刑警資格，曾擔任信義、大安警分局偵查隊偵查佐，從制服警員當上便衣刑警。

根據王員警界同事透露：王一路走來爭議不斷，曾在上班期間翹班到分局旁邊的便利商店買飲料、打知名手遊《傳說對決》，無視肩負公文及辦案績效責任，專責《傳說對決》刑警之名在分局不脛而走。

王員當刑警時的工作表現，同事均無法認同，他刑責區內的陳情交辦、案件公文都不處理，並經常溜班到分局旁的咖啡廳、便利商店爽打手遊，甚至公然在辦公室內睡覺。

▲曾任偵查隊刑警的南港警備隊警員王柏勛因涉持有吸食安毒被捕。（圖／記者張君豪翻攝）

涉毒王員本來在信義警分局當偵查佐約6年，後來因台北市警局6年條款，2021年調任大安警分局偵查隊。知情警界同事嘲諷：王奉行「我不尷尬、尷尬的就是別人」，不管幹部多次出言規勸還是怒罵嘲諷，依然我行我素偷勤摸魚，讓帶隊小隊長及偵查隊幹部相當頭痛。王員當刑警期間，薪水包含刑事加給、首都加給、超勤等粗估月薪超過10萬元。

儘管王員所服務的警分局都是台北市勤務，案件公文量最繁重分局，也有王員同事給予持平評價：王擔任刑警工作表現一般，並無能力主持偵辦刑案，也無案件績效線索，但案件公文辦得還可以，算「偵查隊堪用的警力」。

但王員當刑警中期後工作表現急遽下降，上班最擅長打手遊，幹部要監控案件公文進度，王員就會搞失聯，或者在辦公室內呼呼大睡，去年9月間大安分局偵查隊清查逾期公文，發現王員延押、過期公文量越來越多，偵查隊認定他工作狀態有問題，拔除刑警身分、改為制服警員並列管制，王員也因此寫報告調任南港警分局偵查隊。

王員到南港分局服務後執勤狀況仍未改善，分局督察組驚覺他疑在外交友複雜，王員透過手機交友軟體認識不少有前科的毒品人口，倦怠警察工作，甚至購買安毒，13日督察系統發動搜索查扣毒品、吸食器後，南港警方斷然祭出2大過免職處分以正警紀。

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