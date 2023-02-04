快訊／硬拉女子進辦公室性侵　北市荒唐偵查隊長3度犯案遭起訴

▲前中正一分局偵查隊長陳彥錦涉性侵遭起訴。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市中正一分局偵查隊長陳彥錦，去年爆發值勤中飲酒，強拉女子進辦公室性侵一案，經檢察官調查後，認定陳從2020年12起，到2022年6月間，分別在女子住處、車上、辦公室等處所，違反女子意願強制性交得逞3次、未遂1次，4日依妨害性自主等罪起訴陳彥錦。

這起警官性侵案爆發於2022年6月間，官拜兩線三星的偵查隊長陳彥錦，被視為警界明日之星，因該分局當時偵破台北地檢署外北聯幫、竹聯幫虎堂幫派分子鬥毆矚目案件，偵查隊外出慶功，陳彥錦喝了不少酒，返回分局後情緒高亢，不但找值班同事攀談，甚至以想找人聊天為由，邀約被害女子抵達偵查隊辦公室。

被害人指控，陳彥錦將她帶入偵查隊隊長辦公室內，先是言語騷擾，後來甚至把女子領入偵查隊長寢室內上下其手性侵，被害人進出分局、偵查隊的過程全遭該分局駐地監視器錄下監視器畫面顯示，陳直接把女子拖入隊長室內的寢室中，影像呈現陳員暴力違反女子意願，將女方強拖入辦公室性侵。

到了6月3日中午，被害人持醫院驗傷單據到台北市警局對陳彥錦檢舉，並趕到台北市婦幼警察隊報案，對陳彥錦提告妨害性自主，台北市警局4日晚間，認定陳彥錦觸犯妨害性自主罪嫌將他移送台北地檢署偵辦，並祭出重懲將他停職接受調查。

全案調查期間，陳彥錦多次強調僅是男女感情糾紛，並表達希望和解的意願，但遭被害人拒絕，檢察官調查後，認定陳彥錦在2021年9月間，趁機騷擾得逞後，另自2020年12月起至2022年6月間，分別被害人住處、車上、辦公處所等地，違反被害人意願強制性交3次、強制性交未遂。其中性騷擾部分超過告訴期，處分不起訴，強制性交得逞與未遂共4次犯刑則依法起訴。