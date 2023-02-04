　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／硬拉女子進辦公室性侵　北市荒唐偵查隊長3度犯案遭起訴

▲▼中正一分局偵查隊長陳彥錦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲前中正一分局偵查隊長陳彥錦涉性侵遭起訴。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市中正一分局偵查隊長陳彥錦，去年爆發值勤中飲酒，強拉女子進辦公室性侵一案，經檢察官調查後，認定陳從2020年12起，到2022年6月間，分別在女子住處、車上、辦公室等處所，違反女子意願強制性交得逞3次、未遂1次，4日依妨害性自主等罪起訴陳彥錦。

這起警官性侵案爆發於2022年6月間，官拜兩線三星的偵查隊長陳彥錦，被視為警界明日之星，因該分局當時偵破台北地檢署外北聯幫、竹聯幫虎堂幫派分子鬥毆矚目案件，偵查隊外出慶功，陳彥錦喝了不少酒，返回分局後情緒高亢，不但找值班同事攀談，甚至以想找人聊天為由，邀約被害女子抵達偵查隊辦公室。

被害人指控，陳彥錦將她帶入偵查隊隊長辦公室內，先是言語騷擾，後來甚至把女子領入偵查隊長寢室內上下其手性侵，被害人進出分局、偵查隊的過程全遭該分局駐地監視器錄下監視器畫面顯示，陳直接把女子拖入隊長室內的寢室中，影像呈現陳員暴力違反女子意願，將女方強拖入辦公室性侵。

到了6月3日中午，被害人持醫院驗傷單據到台北市警局對陳彥錦檢舉，並趕到台北市婦幼警察隊報案，對陳彥錦提告妨害性自主，台北市警局4日晚間，認定陳彥錦觸犯妨害性自主罪嫌將他移送台北地檢署偵辦，並祭出重懲將他停職接受調查。

全案調查期間，陳彥錦多次強調僅是男女感情糾紛，並表達希望和解的意願，但遭被害人拒絕，檢察官調查後，認定陳彥錦在2021年9月間，趁機騷擾得逞後，另自2020年12月起至2022年6月間，分別被害人住處、車上、辦公處所等地，違反被害人意願強制性交3次、強制性交未遂。其中性騷擾部分超過告訴期，處分不起訴，強制性交得逞與未遂共4次犯刑則依法起訴。

ET快訊
JKF辣模遭性侵！　色男起底是詐王：爽抓不到
獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者收到匯款了
唐玲癌末回診崩潰「體內細菌殺不死」！吃藥害肝壞掉
今10：42進入立春！　3生肖「最好不要出門」
快訊／性侵女子3次！　北市偵查隊長遭起訴
胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉秒改口
「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死！　妻目睹崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／偵查隊長3度性侵女子遭起訴　北市警局火速開鍘「2大過免職」

曾捲售油北韓案！北斗星號台中外海漂流險勾海底電纜　拖船急救援

獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者證實收到匯款

被嫌「沒子宮不算女人」　無良尪偷吃陪唱妹17年...妻反擊提告

快訊／硬拉女子進辦公室性侵　北市荒唐偵查隊長3度犯案遭起訴

離譜！跟家人吵架盛怒離家　他榔頭沿路敲7車...畫面曝光

「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死　妻目睹崩潰...醫院淚喚老公盼甦醒

1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾

快訊／彰化12歲男童運動完回家「疑闖紅燈過馬路」　路口遭撞死

快訊／補班日國3北上彰化段「6車連環撞」　佔用車道回堵1km

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

快訊／偵查隊長3度性侵女子遭起訴　北市警局火速開鍘「2大過免職」

曾捲售油北韓案！北斗星號台中外海漂流險勾海底電纜　拖船急救援

獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者證實收到匯款

被嫌「沒子宮不算女人」　無良尪偷吃陪唱妹17年...妻反擊提告

快訊／硬拉女子進辦公室性侵　北市荒唐偵查隊長3度犯案遭起訴

離譜！跟家人吵架盛怒離家　他榔頭沿路敲7車...畫面曝光

「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死　妻目睹崩潰...醫院淚喚老公盼甦醒

1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾

快訊／彰化12歲男童運動完回家「疑闖紅燈過馬路」　路口遭撞死

快訊／補班日國3北上彰化段「6車連環撞」　佔用車道回堵1km

快訊／偵查隊長3度性侵女子遭起訴　北市警局火速開鍘「2大過免職」

陸2023全國兩會3月登場　李克強籌備最後一次政府工作報告

林書豪選在「林來瘋紀念日」抵台　預告將再次颳起旋風

蔡英文、賴清德私房書單都推「這本」　喊話：一起來逛國際書展

一顆氣球牽動外交政治！　BBC分析：美中關係降至「歷史新低點」

晶華首間「捷絲旅大阪心齋橋館」3月開！即起買1送1每人866元就能住

首辦IG粉絲快破萬！　陳建仁「努力學習中」：想與年輕人溝通

它不是HR-V！「HONDA全新跨界休旅」被捕獲　折合新台幣80萬有找

「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

快訊／刮刮樂「1200萬頭獎」剩3個！　中獎人10／12前兌獎都來得及

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

女彎腰撿手機⋯下一秒被公車輾撞亡

撞擊影片曝！夫「路中央找手機」遭公車輾斃

獨／新北一家4口3人成乾屍　失智父伴屍過年餓壞了

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

中和母子3人家中亡　社會局回應

即／偵查隊長辦公室性侵　北檢偵結起訴

即／彰化12歲男童「疑闖紅燈過馬路」　當場遭轎車撞飛亡

更多熱門

相關新聞

《魷魚》爺爺性騷親吻女演員　今出庭受審

《魷魚》爺爺性騷親吻女演員　今出庭受審

南韓高齡78歲的資深男演員吳永洙因在Netflix製播韓劇《魷魚遊戲》飾演001號爺爺吳一男而爆紅，甚至還奪下第79屆金球獎電視劇最佳男配角獎。豈料，吳永洙遭指控曾於2017年多次性騷擾劇團年僅20歲出頭的女性團員，不僅強制摟抱、甚至還曾在對方住處前強制親吻。吳永洙否認指控。

％女學生不起訴！助理教授告學校解聘下場曝

％女學生不起訴！助理教授告學校解聘下場曝

亂摳女下屬褲洞　經理曝原因結局GG了

亂摳女下屬褲洞　經理曝原因結局GG了

壯漢扮女性侵男子　二審判3年6月

壯漢扮女性侵男子　二審判3年6月

21歲正妹夜店慘遭「一針迷姦」　跌倒昏迷

21歲正妹夜店慘遭「一針迷姦」　跌倒昏迷

關鍵字：

陳彥錦性侵中正一偵查隊性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

YTR情侶檔毀婚！她在男友「偷拍淫片」看到自己

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面