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社會 社會焦點 保障人權

新北12歲少女為手遊賣身！　變態「一次換5000元點數」得逞

▲▼安卓手機。（圖／ETtoday資料照）

▲高男以一次5000元點數的代價，誘拐未成年少女上床。（圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

新北市19歲高姓男子先前透過臉書認識12歲少女，利用對方愛玩手遊「傳說對決」的興趣，以「一次換5000元點數」為條件騙上床，事件曝光後被告上法院。新北地院法官審酌高男沒有前科，犯後行為頗具悔意，因此依與未滿16歲者有對價性交行為，處以1年8月徒刑，緩刑5年。

判決書指出，高男於2021年10月底和少女約定，只要發生一次性行為就能換5000元手遊點數，趁少女父母不在家時得逞，但之後討價還價，說扣掉自己的車費500元，只幫少女儲值4500元的遊戲點數。

事後少女父母將高男告上法院。高男坦承犯行，但願意賠償的金額無法讓少女父母接受。

法官則認為高男才19歲，剛進社會工作並未存多少錢，願意盡量賠償30萬元至50萬元，已算是頗具悔意。此外法官認為高男犯案時年紀還輕，沒有前科的他是因一時不能克制私慾而犯下罪刑，在警詢、偵訊和審理時也都有坦承犯行，判斷高男以後應該有所警惕，不會再犯，因此衡量比例原則後，依《刑法》情堪憫恕規定減刑，判處高男1年8月徒刑，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並向檢察官指定的機構或公益團體提供100小時義務勞務，接受6小時法治教育課程。全案可上訴。

高男在法官審酌下從輕量刑，不過他所觸犯的《兒童及少年性剝削防制條例》中與未滿16歲者有對價性交罪，原本應依《刑法》對未滿14歲男女性交罪的刑度論處，處3年以上、10年以下有期徒刑。

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新北市傳說對決手遊未成年少女

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