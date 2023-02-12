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特價就缺貨！他嘆好市多「在地化」　資深會員揭1貼心服務也消失

▲好市多台南店被前員工投訴車禍職災，卻逕行將她退保，沒給資遣費，也沒負擔部分醫藥費，經向台南市勞工局申訴，勞工局介入查處中。（圖／記者林悅攝，下同）

▲好市多販售商品多樣，是不少民眾空閒時購物挖寶的去處。（示意圖／記者林悅攝）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，不時還會特價，吸引許多消費者前去購買。但就有會員發現，現在許多商品只要掛上「特價」就經常缺貨，與過去讓大家搬到手軟的盛況有不少落差，感嘆「COSTCO在地化了」，引發不少網友共鳴。對此，有資深會員有揭露，好市多過去還曾有一項貼心服務，「只可惜，現在再也看不到了！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨，「COSTCO在地化了，什麼東西特價就缺什麼，記得以前特價品都是滿坑滿谷，讓大家搬到手軟，現在搶貨還搶不到。」

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▲有網友抱怨，現在的好市多也「在地化」了。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友抱怨，現在的好市多也「在地化」了。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後，隨即引發不少網友共鳴，紛紛留言「缺貨啊都買不到」、「現場也缺貨」、「飢餓行銷，這招用十年用不膩」、「正常啦！現在好市多缺貨算正常，不然就是A店有貨、B店缺貨，跟以前差很多」、「上次去賣場要買商品、結果現場沒有網路上有⋯覺得很煩網路比較貴就算了還要湊到3樣才能出貨」。

另外，也有網友表示，「二等公民就是如此，美國是有rain check（遇到在廣告單上特價卻沒貨的商品就可以到服務台要求特價商品延期優惠單，等下次進貨就可以用優惠期間的價格購買）的，來台灣就不好意思了...」，釣出資深會員回應，「早期的好市多也是有這項服務！若特價商品沒貨，櫃台會給一張證明，等到有貨時再憑證以特價買進。只可惜，現在再也看不到了！」

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