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好市多烤箱「買完才特價」！資深會員教一招領回差額：不是奧客

▲▼ 好市多,賣場。（圖／記者劉維榛攝）

▲ 好市多商品買完才特價，資深會員教一招拿回差額。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯振中／綜合報導

美式賣場好市多販售的商品種類繁多，退貨機制也十分受到青睞。一名女子日前到好市多購物，買了一款新儀的烤箱，沒想到才拆封使用不久，賣場就發布「特價600元」的公告，讓她感到無奈。對此，則有資深會員表示，如果發生這種情況，其實可以退款，這種情況是會員權益，而非「奧客行為」。

這名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，先前看到某款要價2,999元的烤箱，感到十分心動，於是買回家來使用，成果也令她感到十分滿意，沒想到購買後不久，賣場內就傳出特價的消息，而且每部烤箱還折600元，讓她萌生了退貨的念頭。

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▼好市多商品眾多，加上價格實惠，有許多會員喜歡入內消費。（示意圖／記者周姈姈攝）

▲▼好市多黑五第六天。（圖／記者周姈姈攝）

女子的貼文引起了熱烈討論，也有資深會員出面解惑，可以去服務台告知這件事，對方會退還差價，這不是奧客的舉動，而是會員享有的權益。

資深會員的說法曝光後，同樣有許多人在下方表示，「 美國30天內可以退差價，台灣沒試過」、「90天內都可以，這是會員權益，不是奧客」、「90天內可以退價差，唯一一個條件就是貨架上還有這個產品未被銷罄，這樣才有辦法做銷退」、「之前好市多員工教的：再買一台，然後推掉之前的購物記錄。」

 
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