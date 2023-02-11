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人妻逛好市多「狂搬特價品」被阻止！婆婆幫嗆1句…老公秒閉嘴

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售的商品物美價廉，總讓人控制不住想買的慾望。一名人夫就抱怨，近來和家人一起去逛好市多，沒想到老婆看到打折就忍不住把貨品搬上購物車，他看到後急忙阻止，沒想到媽媽馬上也跳出來護航，看到婆媳倆得意洋洋的臉，讓他當場哭笑不得。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前和老婆以及媽媽一起到好市多逛逛，結果發現叉燒肉有打折，老婆毫不猶豫就馬上拿了一盒，下秒看到其他折扣，「酸白菜鍋也在折價耶」，又準備要伸手購買，他急忙出言阻止，「妳也拿太多了吧？！而且還有那麼大盒的沙拉」。

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結果老婆卻不以為然地說，「這些都很好吃呀，而且剛好有折價，很難得耶」，就連媽媽也跳出來幫忙說話，嗆說「我媳婦想吃什麼，你買就對了，管那麼多幹嘛？」看到婆媳倆聯合起來反擊，讓他只能乖乖閉嘴，聽從2人的話放棄抵抗。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲老婆狂搬特價品。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後隨即掀起熱議，網友紛紛表示「婆媳和諧，很幸福啊」、「每次去，幾乎都是滿滿一車，我們是只有兩個人」、「進好市多沒花個7、8千元是出不來的，這種酸菜鍋味道好，但是我最不喜歡裡面的丸子」、「這樣就對了，媽媽和太太同盟國是最美好的家庭關係」、「身為男生就是乖乖買單，促進一家和樂融融，祝家庭美滿幸福」、「幸好我老公不會我拿什麼都要唸，那我真的受不了」。

也有人看了購物車裡面的商品量，指出「說真的，這根本不多」、「這量很少吧，如果是真的故事，那你還蠻摳的」、「家裡三個大人買這樣的食物量根本就很少」，還有人發現襪子特別多，笑說「真的不多，最多的是襪子」、「我覺得襪子才是主角」、「雖然是講酸菜白肉鍋，那襪子更吸引人耶」。

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