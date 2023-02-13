人妻「狂掃好市多特價品」遭勸阻！婆婆1句話霸氣撐腰...尪秒閉嘴

▲好市多常有特價商品，許多主婦喜歡趁特價採買省錢。

圖文／鏡週刊

許多精打細算的主婦逛美式賣場好市多，會趁特價時大肆採買省錢。一名人夫陪太座跟媽媽一起逛好市多時，看到老婆瘋狂掃特價品，連忙出聲阻止，卻被身旁的媽媽出聲唸叨護航媳婦狂掃特價品的行徑，讓人夫當場吃鱉。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前陪老婆跟媽媽一起去好市多採買，沒想到老婆到了賣場看到折扣開始失心瘋秒拿叉燒肉，下秒看到「酸白菜鍋也在折價耶」，隨即又伸手想買。

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▲原PO抱怨老婆看到特價品失心瘋。（翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

在旁的原PO怕老婆失控，連忙出聲阻止：「妳也拿太多了吧？而且還有那麼大盒的沙拉！」此舉卻被老婆吐槽：「這些都很好吃呀，而且剛好有折價，很難得耶！」就連婆婆都站在媳婦陣營，霸氣出聲護航撐腰：「我媳婦想吃什麼，你買就對了，管那麼多幹嘛？」婆媳上下一條心一起反擊原PO，讓他踢到鐵板立刻秒閉嘴，放棄抵抗。

貼文一出讓不少網友稱羨：「婆媳和諧，很幸福啊」，還有人奉勸他放空：「身為男生就是乖乖買單，促進一家和樂融融，祝家庭美滿幸福」。然而也有人看了照片中購物車內的商品數量，笑稱：「這量很少吧，如果是真的故事，那你還蠻摳的」。有眼尖網友發現購物車裡最多的是襪子，形容「襪子才是主角」。

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