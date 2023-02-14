被問和朱立倫訊息聊什麼　徐巧芯脫口自爆：我解封他了沒啊？

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯13日在網路節目《國民快報》中，被主持人謝曜州問及是否有國民黨主席朱立倫Line等問題，徐巧芯邊看手機回憶道，「我看一下朱立倫叫什麼？叫Eric，搜尋一下Eric」，卻不小心脫口而出「我解封他了沒啊？」，引發熱議。

徐巧芯13日出席網路節目《國民快報》時，被主持人謝曜州問「平常是傳訊息或打電話？」徐巧芯說，「傳訊息，拒絕打電話，我不喜歡打電話」，謝曜州接著問「那萬一有人打電話給妳？」徐巧芯則回應，「會看情況，可能會不接，然後回訊息。」

謝曜州問，如果是朱立倫打電話呢？而且是打到朱給她的那支手機；徐巧芯表示，朱立倫都用隨扈的電話打來，所以她都不知道是誰，有時候就沒接，因為陌生電話太多詐騙，所以常常都不接電話，雖然會顯示號碼但也不撥回去，「所以可能要傳Line給我，會比較容易找到我。」

謝曜州問，「妳有他的Line嗎？」徐巧芯笑回「我有他的Line」，謝追問「他上次傳訊息是寫什麼？」徐巧芯說「我看一下，真的立刻看，我沒有跟你敷衍喔！立刻看。」徐巧芯邊看手機邊回憶，「朱立倫叫什麼？叫Eric，搜尋一下Eric」，但卻在找尋時脫口而出「我解封他了沒啊？」發現說錯話後，徐巧芯立馬補了一句「沒有，你剛剛什麼都沒聽到。」

然而，徐巧芯找了很久還是沒找到朱立倫的Line，最後她對謝曜州說，「我找到再傳給你，再補上來作證」。不過，根據《國民快報》製作單位透露，他們仍未收到聊天證據。