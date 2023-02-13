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夏立言會見上海市委書記陳吉寧！強調「台灣軟實力」談加強兩岸合作

▲夏立言出席兩岸青年企業家交流活動。（圖／國民黨提供）

▲夏立言出席兩岸青年企業家交流活動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言一行於2月12日傍晚抵達上海，即會見上海市委書記陳吉寧，雙方在加強兩岸交流合作方面有高度交集，特別是對於推動文化和青年交流尤其有共識。陳吉寧市委書記在談話時表示，台灣在文化藝術領域創作上的成就，對於許多上海市民而言具有高度吸引力。此外，從他曾擔任北京清華大學校長的經驗來看，兩岸青年學生交流有許多美好的成果，未來也希望在這幾個領域加大加深交流，讓過去的盛況能夠延續下去。

夏立言在會談時表示，過去從事外交工作時，就深知台灣在文化軟實力方面頗具國際水準，非常值得推廣。加上兩岸又有文化相近的優勢，所以台灣應該要充分發揮潛力，讓更多上海市民和大陸民眾認識台灣的美好，也有助於兩岸共同跨越分歧、能夠彼此欣賞。

夏立言也強調，自一年多前以線上方式參與海峽青年論壇時開始，就一直不斷強調兩岸青年交流的重要性，不僅有助於增進彼此理解和情感聯繫，從而裨益兩岸關係，而且對青年本身的生涯發展也有幫助，值得未來加強推廣，相信兩岸對此應該都有共識。

此外，夏立言於13日上午出席在上海舉辦的兩岸青年企業家交流活動發表致詞，並在活動結束之後與上海的台商台胞進行座談。

夏立言致詞時指出，近年來陸續出現一些不利於兩岸交流的因素，的確對兩岸既有的經貿合作形成挑戰。不過，希望兩岸經濟持續繁榮、促進兩岸人民共同利益的力量依然居於主導且強韌。所以希望與會的青年企業家能夠承擔更大的責任、扮演更重要的角色，國民黨也會堅定的支持兩岸青年交流，保障兩岸人民從事合法正當交流的權益，確保這股力量能夠持續不墜。

在與台商台胞座談期間，全國台企聯總會長李政宏表示，這三年來因為疫情的影響，兩岸的經貿交流減少，而大陸的經濟結構和經商環境已發生轉變，所以希望兩岸能夠盡快恢復疫情前的交流規模，這對於台商的經營和疫後台灣經濟的復甦會比較有利。

上海台協會長張簡珍也表示，上海是國際性的大都市，而且台商在此經營多年，有很多不錯的平台，非常適合台灣青年前來發展，與包括大陸年輕人在內的世界各國優秀人才交流，相信對於個人生涯和兩岸關係都會很有幫助。

夏立言與在場的台胞充分交流後表示，對於所提供的意見會認真研究，將來作為國民黨推動兩岸政策的參考。國民黨也會一如既往的堅持立場，維護兩岸和平穩定、促進兩岸繁榮發展，為增進台灣民眾的生活福祉而持續努力。

夏立言一行在完成上海的行程之後，已於13日下午搭乘高鐵前往武漢，並於明日上午進行與當地台商台胞座談、參訪辛亥革命紀念館等行程。

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