補班別憂鬱！超商咖啡「只要1元」爽喝　限時3天衝了

▲萊爾富於2/17至2/19推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

本周六（2/18）要補班、補課，就有超商祭出連續3天「補班咖啡優惠」，指定咖啡飲品皆可享「加1元多1杯」，等於單杯美式只要28元、拿鐵33元；另外還有草莓季3款麵包新品，搭配指定飲品還可享組合價59元，以中杯熱拿鐵45元來算，等於吃1款麵包只要14元，超級划算。

萊爾富推出「Hi Café特濃咖啡加1元多1杯」活動，2/17起至2/19止連續3天，品項包含Hi Café大杯冰/熱特濃美式(售價55元)與大杯冰/熱特濃拿鐵（售價65元），最高下殺5.1折，等於平均單杯特濃美式只要28元、單杯特濃拿鐵只要33元。

喝咖啡配小點更滿足！萊爾富也有草莓季3款新品，首推「究菓草莓鬆餅」，鬆軟的鬆餅加上草莓醬內餡，微甜微酸超幸福；「究菓草莓瑞士捲」是柔軟的戚風蛋糕搭配草莓奶油霜，很適合當下午茶；「北海道煉乳草莓夾心麵包」吃得到香濃煉乳與酸甜草莓融合的療癒滋味，大口咬下超滿足。

▲萊爾富草莓季3款麵包新品。

為慶祝新品上市，即日起至3/7止，只要購買以上3款草莓季麵包，不僅能享Hi點5倍贈回饋，搭配指定飲品還可享組合價59元，飲品包括中杯熱拿鐵／熱紅茶拿鐵、吉蒸牧場阿秀鮮奶。

自台中起家的台灣手搖飲品牌「功夫茶」今（14）日情人節祭出限時1天「指定飲品買1送1」，只要於全台門市購買「大杯玫瑰奶茶」就送「大杯玫瑰青露」，其中，玫瑰奶茶是選用香濃奶茶加入玫瑰的組合，而玫瑰青露則是玫瑰結合烏龍茶的清新飲品，把握機會搶喝。

▲功夫茶限時1天指定飲品買1送1。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）