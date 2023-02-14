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等到了！麥當勞「15層無敵大麥克」限時28天吃　還有香雞大麥克

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞「大麥克家族」限時回歸了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉等到了！麥當勞永遠的1號餐「大麥克全系列」重磅回歸，除了經典大麥克外，包括夾了4層純牛肉、擁有15層豐富口感的無敵大麥克及雞肉版「香雞大麥克」通通一次滿足，明（15）日起限時28天搶吃。

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲重量級無敵大麥克擁有15層豐富口感。

麥當勞「大麥克家族」回來了，其中，經典大麥克主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料，而重量級「無敵大麥克」則是肉量再加倍，一共放了4層100%純牛肉，搭配洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上帶有奶油香氣的麵包，打造15層的豐富口感。

最後登場的「香雞大麥克」則是採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，2月15日起至3月14日於全門市限時開賣，趕緊衝門市搶吃一波。

▲▼漢堡王推植物肉華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王推植物肉華堡。（圖／業者提供）

另，漢堡王近日則強勢推出「植物肉華堡」，選用進口植物肉排經過定時、定溫燒烤製成多汁BBQ燒烤植物肉，再搭配新鲜生菜、蕃茄、生洋蔥等配料，每一口就像在吃火烤牛肉一樣，滿足爆表，即日起限時、限量開賣，提醒該品項含有大豆、麩質、椰子製品，不適合其過敏體質者食用，植物肉排則有五辛，且和其他肉類產品使用相同烤爐炙燒，屬鍋邊素，素食者要多加注意。

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