天王來了！他自稱「立院劉德華」　受訪獻唱金曲「小情人」震驚眾人

記者杜冠霖／台北報導

今（14日）是西洋情人節，民眾黨立委邱臣遠受訪時，媒體詢問怎麼過情人節，邱臣遠突然拿起麥克風，獻唱香港天王劉德華金曲「小情人」，嚇到一票記者，就連一旁會議室中，正在討論嚴肅教育、勞退議題的委員跟教授也探頭詢問怎麼回事，而邱臣遠音準頗準、演唱結束後還搭配「華仔」經典動作，抬手向不在現場的觀眾致意，歌藝部分贏得不少好評。

邱臣遠是香港天王劉德華鐵粉，不但是「華仔天地會」成員、每年都到香港跟天王相聚，相關錄音帶、海報、專輯更是如數家珍，連辦公室都有自行錄製的歌曲專輯，因此自稱「立院劉德華」；自己也常在社群媒體上分享歌聲。

邱臣遠14日在立院受訪時，原本在討論嚴肅兩岸議題，有記者詢問情人節怎麼過？邱臣遠突然拿起麥克風，獻唱劉德華90年代金曲「小情人」，由於一旁會議室有其他委員與公民團體正在開記者會，討論高等教育相關議題，嘹亮歌聲也讓他們紛紛探頭詢問「現在什麼情況？」

而邱臣遠不僅音準沒飄，歌聲也頗為厚實，演唱結束後還搭配偶像「華仔」經典動作，並表示，「Thank you very much,情人節快樂！」歌藝部分驚豔眾人，贏得不少好評。

▼民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者宋良義攝）

