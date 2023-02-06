吃完就狂拉！她挑戰「百元1美食」封便祕救星　釣出苦主：比瀉藥強

▲原PO吃完酸辣牛肉冬粉以後，就拉肚子了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名連鎖火鍋店「海底撈」先前曾推出「冬粉」系列，並在超商、網購平台販售。就有網友發文表示，他第一次吃海底撈的「酸辣牛肉冬粉」，結果傍晚就狂跑廁所，「便祕的救星！」貼文曝光後，隨即引發網友熱議，不過另外1種口味反被狂推薦。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文直呼，「第一次吃海底撈泡麵的murmur！」海底撈的冬粉系列一碗定價近百元，他買了「酸辣牛肉冬粉」，不料卻讓他覺得又貴又難吃，「我再也不吃海底撈上來的泡麵了啦！」

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原PO透露，他中午吃完辣味冬粉以後，傍晚就狂跑廁所上大號，接著想喝牛奶來緩解症狀，結果又繼續拉，「原來這泡麵就是便祕的救星！」

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「口味太辣、太鹹了」、「把早餐店奶茶放在哪」、「酸辣牛肉真的拉到不行欸！比瀉藥還厲害」、「酸辣牛肉那個吃完真的狂跑廁所」、「有沒有一種可能，是你不能吃辣」、「只有我覺得好吃嗎？那些說太辣的人是不是不知道調料可以自己斟酌」。也有網友提醒，「喝牛奶應該拉更慘」、「牛奶是在吃辣時緩解，沒聽過拉肚子還喝牛奶的」、「已經腹瀉了還敢喝牛奶」。

此外，還有網友反推薦，「番茄的很好吃啊」、「番茄的超好吃」、「我覺得番茄牛肉很好吃耶～之前買一堆」、「番茄牛肉那個好吃欸」、「番茄牛肉冬粉才是好吃的」、「我覺得很好吃，番茄推推，但就是貴」。